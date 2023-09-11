Пятимесячный ребенок погиб на трассе в Актюбинской области

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Сегодня, 11 сентября, на 127 км автодороги Актобе - Астрахань, вблизи поселка Сагашили, произошло ДТП со смертельным исходом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным ДП, 28-летний водитель автомашины Кia Ceed, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание машины.

В салоне авто находилась семья водителя.

Отмечается, что в результате ДТП пятимесячный ребенок скончался на месте, супруга водителя и 2-летний сын доставлены в больницу.