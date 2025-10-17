Пятые Всемирные кадетские игры пройдут в Астане в 2026 году

В 2026 году столица Казахстана станет ареной Пятых Всемирных кадетских игр Международного совета по военному спорту (CISM). Такое решение принято на Всемирном симпозиуме Совета армейского спорта под руководством президента организации Ролима Гомеса, проходящем в Абу-Даби, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

О готовности Казахстана принять масштабное соревнование рассказал председатель Спортивного комитета Министерства обороны Республики Казахстан полковник Арман Абеуов перед 15 представителями стран - членами Совета директоров CISM. Руководство CISM высоко оценило уровень спортивной инфраструктуры, организационный потенциал и системную подготовку страны к проведению игр. 

В программу кадетских игр войдут пять дисциплин: бокс, қазақ күресі, лёгкая атлетика, плавание и мини-футбол. Ожидается, что соревнования соберут лучших курсантов и представителей военных вузов со всего мира.

Предстоящие игры станут площадкой для укрепления дружбы между будущими офицерами, обмена опытом и продвижения патриотических и спортивных ценностей.

Для Казахстана проведение такого международного молодежного турнира станет подтверждением высокого уровня развития национальной военно-спортивной системы. Сегодня в стране действуют шесть военных вузов Министерства обороны, Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Пограничной службы, а также военно-спортивный колледж Министерства обороны.

Ранее Всемирные кадетские игры проходили в Анкаре (Турция, 2010), Салинасе/Кито (Эквадор, 2014), Санкт-Петербурге (Россия, 2022) и Каракасе (Венесуэла, 2024).

#Казахстан #Спорт #армия #МО

