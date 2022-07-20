Пятый район Шымкента решено назвать «Туран»

С названием определились

Такое решение принято на внеочередной девятнадцатой сессии городского маслихата. Среди прочих вопросов в повестку дня народные избранники включили наименование нового района Шымкента.

Руководитель аппарата акима города Габит Мауленкулов проинформировал депутатов и участников сессии о результатах общественных слушаний, где горожане смог­ли внести свои предложения. Итогом обсуждения стало голосование, в ходе которого шымкентцы обозначили свои предпочтения. Поступило много предложений о присвоении новому району таких наименований, как «Алаш», «Жибек Жолы», «Туран», «Бадам», «Мартобе», «Яссы», «Континент», имени Ш. Калдаякова, А. Аскарова, Ж. Ташенова и других.

Большинство поддержало название «Туран», которое и вынесли на утверждение сессии городского маслихата. При выборе окончательного решения были учтены рекомендации местных сообществ, ветеранов, представителей интеллигенции, общественных организаций. Депутаты Шымкентского городского маслихата единогласно поддержали эту инициативу. Теперь слово за Республиканской ономастической комиссией при Правительстве РК.

Выступая на сессии маслихата, аким города Мурат Айтенов отметил, что создание пятого района – требование времени.

– В нашем городе с каждым годом увеличивается численность населения, отмечается бурный демографический рост, – подчеркнул Мурат Айтенов. – Поэтому необходимо создать благоприятную среду для горожан, повысить уровень управления и качество оказания государственных услуг. Распределение границ районов проработано на основе Генерального плана Шымкента. Кроме того, уточнен городской бюджет на 2022 год. Дополнительные средства будут направлены на завершение строительных работ, совершенствование инженерной инфраструктуры, позволяющей развиваться всем районам города.

Площадь вновь создавае­мого района составляет 36,3 тыс. га, или 32% городской территории, здесь проживает 220,7 тыс. человек. В соответствии с генеральным планом в новом районе до 2035 года планируется строи­тельство 2 325 тыс. кв. м жилья. Под возведение высоток определена площадь в 1 175 га.