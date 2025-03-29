Наглядным примером их созидательной деятельности является зеленая зона Астаны, благодаря которой сухостепные территории вокруг города превращены в лесостепную зону с типичными для нее естественными экосистемами растений и животных. В обосновании и реализации многих лесоводственных мер и проектов такого плана немало заслуг имеет крупный представитель лесной науки и образования Сабит Байзакович Байзаков, его научная школа и ученики.

Академик Байзаков не перестает повторять, что неоценимую роль в его профессиональном росте и научном творчестве сыграли необычно сильный профессорско-преподавательский состав лесохозяйственного факультета КазСХИ, имевший остепененность работников специальных кафедр свыше 85%, а также научный руководитель его кандидатской диссертации, академик НАН РК Т. Х. Токмурзин – человек, относящийся к людям с особой добротой и вниманием. На раскрытие научно-организаторских способностей С. Б. Байзакова повлияли такие известные в стране и далеко за ее пределами ученые, как бывший президент Казахской академии сельскохозяйственных наук, академик Г. А. Калиев и бывший президент Национальной академии наук РК, академик К. А. Сагадиев. Оба, оказав особое доверие, пригласили его на работу, назначили на высокую должность главного ученого секретаря академий и оказывали каждодневную поддержку.

Свой путь ученого-педагога С. Б. Байзаков начал после окончания указанного факультета КазСХИ с должности ассистента кафедры лесной таксации и лесоустройства (1965). К своим обязанностям он относился чрезвычайно ответственно: неустанно познавал методику обучения, оттачивал манеру выступления перед аудиторией, осваивал азы ведения воспитательной работы среди студентов, каждодневно улучшал содержание учебного материала, обогащая его новыми сведениями. Сабит Байзакович убедился, что в вузе настоящим преподавателем можно стать лишь при наличии глубоких профессиональных знаний, которые приходят через специальную литературу и системные научные исследования. Поэтому свою научно-педагогическую деятельность С. Б. Байзаков построил по принципу «Обучая, учиться и учить, обучаясь» и следует этому кредо по сей день.

Ранние научные работы Сабита Байзаковича были посвящены исследованию закономерностей формирования ряда элементов надземной фитомассы лесных насаждений. Он одним из первых в СССР разработал рациональные методы определения их количества и построил нужные для практики нормативно-справочные таблицы.

На основании материалов, собранных по этой проблеме, в 1969 году им успешно защищена кандидатская диссертация, содержание которой высоко оценено первым его оппонентом – директором Института леса и ореховодства АН Киргизской ССР, доктором биологических наук, профессором П. А. Ганом. Он, в частности, отметил, что по объему собранных материалов, глубине их анализа, научной новизне и методическим решениям она значительно превышает требования, предъявляемые к кандидатским диссертациям.

Окрыленный этим фактом и положительными результатами своей кропотливой работы, Сабит Байзаков с новой энергией продолжил научные исследования. Приобретенные знания и опыт позволили ему взяться за еще более сложную и малоисследованную задачу – решение проблемы кадастрово-экономической оценки лесных ресурсов. Им было научно обосновано методологическое единство количественной, качественной и стоимостной оценки лесов и лесных земель, выявлены основные принципы их формирования и предложены методические приемы разработки балльно-стоимостных нормативов для лесооценочных работ.

С. Б. Байзаковым также доказана возможность использования названных нормативно-учетных инструментов для оценки итогов длительной лесохозяйственной деятельности и определения конкретных параметров общей эффективности этой отрасли. Работая над указанной проблемой, он сделал глубокий и всесторонний анализ роли и содержания лесных такс (цены) на древесину на корню, выявил основные методические недостатки, допускавшиеся в прошлом при их разработке. На их базе им предложен новый метод разработки системы цен для отпуска лесов на корню, основанный на продуктивности лесных земель и основных таксационных характеристиках лесонасаждений.

Сабит Байзакович полученные в данной области научные результаты обобщил в докторской диссертации, защищенной в 1987-м в Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. Защита не была гладкой, так как в то время еще не спало напряжение, раздутое центральными органами власти в связи с декабрьскими событиями 1986 года в Алма-Ате. Но этому факту Сабит Байзакович не придавал особого значения, полностью полагаясь на ученых и ленинградскую интеллигенцию, почитающую добрые традиции, и это себя оправдало. Упреждая возможные эксцессы на совете, одним из первых слово взял крупный теоретик лесоэкономической науки, профессор Тимофей Сергеевич Лобовиков, который сказал: «Практически нет повода, за что диссертацию можно было бы критиковать. По-моему, предельно добротно выполненная работа. Считаю, что ответы на заданные вопросы и взвешенные слова соис­кателя, его выдержанный и спокойный характер говорят о том, что к нам присоединился не только крупный ученый, но и обладатель большого интеллекта...»

С. Б. Байзаков благодаря кропотливому труду и научным изысканиям стал первым доктором наук по лесной экономике, одним из видных представителей высшего лесного образования и науки всей Центральной Азии. Его научные труды значительно обогатили лесное ресурсоведение, лесную таксацию, лесоустройство, лесоуправление и лесную экономику. Он не только развил основные идеи и прогнозы крупных представителей лесоэкономической науки бывшего Союза, но и внес большой вклад в их решения.

С. Б. Байзаков в 1991-м, после избрания членом-корреспондентом Казахской академии сельскохозяйственных наук (КазАСХН), был приглашен на должность главного ученого секретаря ее президиума. В 1994-м он по личному приглашению президента Национальной академии наук, академика К. А. Сагадиева перешел в эту академию и до 1996 года выполнял обязанности ее главного ученого секретаря. Тогда же он был избран академиком Казахской академии сельскохозяйственных наук (1994), членом-корреспондентом (1995) и академиком (1996) Национальной академии наук РК.

В 1996–2002 годы С. Б. Байзаков работал проректором по научной работе Казахского национального (до 2001-го – государственного) аграрного университета.

Деятельность С. Б. Байзакова в названных учреждениях науки и высшего образования совпала с периодом их реогранизаций. Поэтому ему пришлось совместно с руководителями двух академий наук и аграрного университета налаживать их работу на новом уровне: разрабатывать уставы и другие отраслевые нормативные документы, пересматривать и усовершенствовать структуры научно-исследовательских организаций, определять приоритетные направления развития аграрной науки, агропромышленного комп­лекса и фундаментальных наук в соответствии с требованиями переходного периода.

С. Б. Байзаков вместе с другими руководителями Казахской академии сельскохозяйственных наук обогатил приоритетные направления ее исследований двумя новыми программами – «Лекарственные растения» и «Агроэкология», принял участие в подготовке Концептуальной программы развития агропромышленного комплекса РК на 1993–1995 годы и до 2020 года, проектов Закона «О науке и научно-технической политике Республики Казахстан» и Лесного кодекса РК 1993 и 2003 годов.

В 1999-м Сабит Байзакович обос­новал и добился организации при КазНАУ трех НИИ и двух научных центров, которые действовали до недавнего времени. Он единственный ученый страны, который до 1996 года избирался членом двух государственных академий наук Казахстана и работал в должности их главных ученых секретарей.

Сабитом Байзаковичем опуб­ликовано свыше 260 научных, учебно-методических и других печатных работ, в том числе девять монографий, шесть книг общелесоводческо-справочного характера, два учебника и два учебных пособия. Книги «Экономическая оценка лесных ресурсов», «Леса и лесное хозяйство Казахстана:­ состоя­ние, развитие, методы оценки», «Проблемы устойчивого управления лесами и лесным хозяйством Казахстана», «Инновационные технологии лесовыращивания в ленточных борах Прииртышья», «Научно-инновационные приоритеты лесного хозяйства Казахстана», «История развития лесного хозяйства Казахстана», «Сборник редких изданий по лесам и лесному хозяйству Казахстана», «Перечень печатных работ по лесам и лесному хозяйству Казахстана 1735–2014 гг.», изданные лично и в соавторстве с другими учеными, считаются значительным вкладом в усиление научно-прак­тической основы ведения лесного хозяйства в республике. А учебник «Лесные культуры в Казахстане» в двух книгах (2007), выпущенный Байзаковым в соавторстве со свои­ми коллегами, является первым учебником в республике для студентов высших учебных заведений по лесной специальности. За эту работу С. Б. Байзаков и его соавторы в 2009 году стали лауреатами первой Научной премии им. академика А. И. Бараева в области аграрных наук.

С. Б. Байзаков в трудах, опубликованных в последующие годы, выдвинул и обосновал необходимость разработки единой государственной лесной политики страны и подготовил Концепцию государственной лесной политики РК. Сабит Байзакович возлагает большие надежды на программы развития лесного хозяйства в стране, твердо верит, что при ее реализации на постоянной основе значительные территории Казахстана могли бы быть превращены в зеленые оазисы.

Он, досконально изучив острую проблему ленточных боров Прииртышья, серьезно пострадавших от пожаров, при поддерж­ке международной программы «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории респуб­лики», разработал новые способы лесовыращивания, получил три инновационных патента и по итогам своих исследований с соавторами издал книгу «Инновационные технологии лесовыращивания в ленточных борах Прииртышья» (2014).

Академик С. Б. Байзаков внес значительный вклад и в подготовку специалистов с высшим образованием и научных кадров для лесного хозяйства республики. Многие его ученики стали крупными учеными, руководителями производства, достойно выполняют свои обязанности в лесных учреждениях, проектных и научно-исследовательских институтах, среднеспециальных и высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана и других стран СНГ. Например, подготовку молодых специалистов лесного хозяйства сейчас в двух аграрных университетах страны фактически ведут его ученики.

Сабит Байзакович был членом редакционных коллегий ряда научных журналов, председателем единственного в Центральной Азии диссертационного совета по защите кандидатских диссертаций по трем лесным специальностям, плодотворно функционировавшего до 2010 года. Им подготовлено пять докторов, 12 кандидатов наук и два доктора PhD, оказывалась бескорыстная научно-методическая помощь многим другим молодым соискателям.

Академик С. Б. Байзаков имеет большой опыт научно-редакционной работы. Под его руководством было налажено издание ежегодных отчетов об итогах научно-исследовательской, учебной, административно-организационной и хозяйственной деятельности академий наук и аграрного университета в виде отдельных книг. В Казахском национальном аграрном университете им был организован выпуск научного журнала «Iзденiстер, нәтижелер – Исследования, результаты», периодически издающегося на казахском и русском языках. Много сил и энергии, умения и способностей он вложил в подготовку и издание прекрасного по форме и содержанию исторического справочника «Казахский государственный аграрный университет – 70», выпущенного к юбилею университета в 2000 году.

Академик С. Б. Байзаков серьезно занимается и историей становления и развития лесного хозяйства, лесного образования и науки в республике. Он собрал достаточное количество первоисточ­ников, на основе которых в 2014 году издал три книги, которые стали повседневной справочной литературой для многих лесоводов республики.

Академик С. Б. Байзаков с целью изучения опыта и практики ведения лесного хозяйства в условиях рынка посещал ряд НИИ и вузов Бельгии, Германии, Израиля, Франции, Китая, Польши, Турции, Чехии, России и Украины, провел анализ и оценку методов определения стоимости растущего леса, цен отпуска древесины на корню, а также в форме круглого леса и пиломатериалов в этих странах. Обобщив собранные материалы, он разработал научные основы и методику определения цен на лес­ные продукты и услуги, которые в 2009 году утверждены МСХ РК и применяются на практике лесопользования во всех областях республики для взимания соответствующей платы за них по 42 видам пользования лесами.

Сабит Байзакович также доказал необходимость включения в Налоговый кодекс РК платы за древесину, отпускаемую на корню, от рубок ухода, которая раньше повсеместно использовалась бесплатно. За счет этой платы в бюджеты областей в данное время дополнительно поступает порядка одного миллиарда тенге ежегодно. Кроме того, им разработаны удобные для практического использования таблицы ценности леса в расчете на 1 га и на 1 плотный кубометр древесины. Он предложил их вводить в виде коэффициентов от месячных расчетных показателей (МРП). Он также указывал на возможность определения рентной составляющей в их структуре, величина которой возрастает по мере повышения продуктивности и полноты древостоев. Все эти результаты он обобщил в сборнике «Научно-инновационные приоритеты лесного хозяйства Казахстана» (2010).

За последнее десятилетие академик Байзаков исходя из потребностей производства принял участие в формировании и издании «Справочника лесничего Казахстана», выпущенного в виде отдельных книг на казахском и русском языках. Одновременно он по линии международной программы GIZ участвовал в исследовании вопросов развития частного лесоводства в Казахстане, способствовал определению желательных направлений и выбору возможных регионов для ведения экспериментальных лесовыращиваний в частном порядке. По меж­дународным программам ELD и ICARDA «Экономика дегра­дации земель в Центральной Азии» исследовал эту проблему на примере территории Баканасского государственного лесного учреж­дения Алматинской области. Кроме того, он участвовал в работе и выступал с докладами на Межправительственном совете стран СНГ по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу, на Европейском форуме во Львове «Лес в зеленой экономике» и Меж­дународной научно-практической конференции в Санкт-Петербурге «Инновации и технологии в лес­ном хозяйстве» (2012).

Им по заданию Программы развития ООН в Казахстане проведены исследования по проекту «Экономическая оценка экосистемных услуг природного резервата «Иле-Балхаш», который как по постановке проблемы, так и по методам решения является новым в плане обоснования соз­дания особо охраняемых природных территорий не только в Казахстане, но и в других странах. Академик С. Б. Байзаков находил время и собирал материалы для книги «Академические формы организации сельскохозяйственных наук в Казахстане» (2020), в которой проанализированы основные вехи развития аграрных наук, обобщены итоги деятельности академических структур, созданных ВАСХНИЛ в нашей республике.

За плодотворную научно-педагогическую и общественную работу С. Б. Байзакову присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (1999). Он награжден медалями «Тыңға 50 жыл» (2004) и «Ерең еңбегi үшiн» (2006), орденом «Құрмет» (2010).

Сабит Байзакович Байзаков предельно скромен, чуток и отзывчив. Его отличают преданность делу, высокое чувство ответственности и огромное трудолюбие, честность и порядочность, высокая культура и доброжелательность в общении с людьми.