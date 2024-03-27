Qarmet: кризис – не только трудности, но и новые возможности

8 декабря 2023 года стало историческим днем перемен и возможностей. Объединенные именем Qarmet, обладая четким пониманием дела, наращивая темпы работы и предвкушая результаты этих трудов, Карагандинский металлургический комбинат переступил черту первых 100 дней работы новой команды.

Этот период был для компании серьезным вызовом. О результатах общих усилий и взглядов на будущее мы побеседовали с генеральным директором АО «Qarmet» Вадимом Басиным (на снимке).

– По приходе мы столкнулись с рядом критических проблем, оставленных нам в наследство. Убытки компании в 2023 году, пустые склады... Пять из восьми шахт не добывали уголь, необходимо было кардинально решать вопрос обеспечения работой 35-тысячного коллектива металлургов и шахтеров. В целом экономические трудности, технические проблемы и упадок производительности стали для нас частью повседневного реального опыта, – вспоминает недавнее прошлое Вадим Басин.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, компании необходимо было быстро решить главную задачу – обеспечить бесперебойную работу комбината. Для этого были налажены поставки железной руды, угольного концентрата и технологических материалов.

Стоит отметить, что еще в 1970-е годы производство здесь налаживалось так, чтобы содержать само себя. Шахты давали уголь, рудники – руду. Карагандинское предприятие славилось на весь Советский Союз, обеспечивая своей продукцией машиностроение, строительную и другие отрасли.

Как говорят сторожили компании, разделить и разворовать актив при перестройке и при становлении независимости рес­публики никому не дали – зарубежные инвесторы получили все в первозданном виде. Однако факт остается фактом: спустя поч­ти 30 лет после приватизации частным лицом комбинат был вынужден докупать номинально имеющееся сырье у других компаний.

За первые 100 дней управления комбинатом национальным инвес­тором было привлечено финансирование оборотного капитала для приобретения сырья, материалов и для фонда оплаты труда.

– Для изменения вынужденных затрат мы занялись вопросами увеличения проходческих работ на угольных шахтах, чтобы как можно скорее подготовить добычные участки и получать один из важнейших компонентов нашей деятельности – собственный угольный концентрат. В результате реализуемых инициатив к концу 2024 года мы активируем поставку из шести шахт угольного департамента, – отмечает Вадим Басин.

Сегодня проходческие работы в шахтах возросли в два раза – с 32 до 60 погонных метров в сутки. Добыча угля и угольного концентрата выросла в пределах 10%. Кроме того, если в декабре производство кокса составляло 4,7 тыс. тонн в сутки, то в феврале превысило 6 тыс. тонн. Чугуна и стали производилось по 7 тыс. тонн в сутки, а теперь эти показатели выросли на треть.

Но даже приведение в норму имеющихся активов не даст комбинату желаемого результата в должной мере – выхода на международный рынок с конкурентоспособной сталью высших сортов. Решить эту задачу призваны специалисты новообразованной команды, которые прорабатывают стратегию модернизации производства до 2028 года. Одним из важнейших является вопрос оптимизации производства для снижения себестоимости готовой продукции. В процессе используется опыт Boston Consulting Group, McKinsey & Co, Baowu Steel и других зарекомендовавших себя практик.

– Если говорить о краткосрочных перспективах, то уже в нынешнем году мы начнем борьбу за экологию. Этот вопрос не терпит отлагательств, потому как нормативы выбросов комбината неприемлемо сказываются на нашем окружении. В 27 километрах от нас проходит магистральный трубопровод «Сарыарка», подключение к которому позволит перевести цеха на природный газ. Это масштабный проект, и мы планируем его реализовать в третьем квартале 2025 года, – рассказал генеральный директор Qarmet.

Он добавил, что уже прорабатывается вопрос возвращения Темиртау достопримечательности города в виде экотранспорта. Восстановление трамвайного движения – тоже непростая задача, потому как прежние составы непригодны для пользования, а от былой инфраструктуры остались лишь редкие столбы.

– Это социальный запрос населения. При этом важно понимать, что население Темиртау, как и городов Абай, Шахтинск и Сарань, в большей мере представлено семьями наших работников. Их нужды сегодня для нас важнее всего. А если брать главную задачу компании перед своим коллективом в производстве – это обеспечение безопасности труда. Это основной критерий всех принимаемых сегодня решений, – подчеркнул Вадим Борисович.

Мы все знаем о трагических событиях, связанных с горняками в Карагандинской области. По данным анализа BCG, взрывы, пожары и газодинамические явления стали причиной 95% всех трагичных случаев в шахтах с 2021 года. Во избежание повторения катастроф принято решение о внедрении комплекс­ной работы по обеспечению промышленной безопасности.

– Работать по жетонам (действующий сегодня метод фиксации спуска-подъема персонала) просто немыслимо в период, когда в мире развивается искусст­венный интеллект. Мы введем на всех шахтах систему позицио­нирования, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать, оценивать состояние здоровья и держать связь с каждым сотрудником. Намечена установка датчиков газового контроля, сейсмомониторинга. За всем этим станут следить не только разбросанные по области диспетчерские в шахтах, но и центральная диспетчерская, которая будет давать общую картину. Работа под землей сложна и опасна, необходимо реализовать все мероприятия для снижения рисков производственного травматизма, – заметил Вадим Басин.

Что касается перспектив компании, то в Qarmet оценивают ситуацию весьма оптимистично. В первую очередь залповые инвестиции позволят вывести компанию на объемы производства, соразмерные с временамм былой славы. К 2028 году компания планирует добывать 9 млн тонн угля, производить 5 млн тонн железорудного концентрата и 5 млн тонн стали.

Важными новыми направления­ми для себя предприятие видит выплавку новых сортов стали с высокой добавленной стоимостью и использование их в отраслях отечественной промышленности. Откроется исследование углехимии и марганцевого концентрата. Компания стоит на пороге запус­ка новых видов деятельности, которые неминуемо повлекут за собой развитие науки, технологий, компетенций для работы с ними среди сотрудников и, конечно, новые рабочие места.

За становлением Qarmet нам с вами еще предстоит наблюдать, однако уже сейчас можно констатировать несколько вещей, внушающих доверие. Первое: владение компанией принадлежит казахстанскому представителю промышленности, который понимает ответственность перед своим коллективом и согражданами. Второе: инвестиции, привлеченные в предприятие, осуществляются в большом объеме, что позволяет предпринимать значительные шаги для достижения всех целей, главная из которых – возрождение былой славы Карагандинского металлургического комбината.