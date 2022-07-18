Работа в лес не убежит

Как часто мы слышим эту фразу сегодня? Думаю, что редко. Каждый из нас ценит свое место работы и делает все возможное, чтобы его сохранить. Вопрос особенно актуален для области Жетысу.

После ее создания кто-то наде­ялся, что с отъездом части госслужащих в Кунаев свободных мест в управлениях и департаментах прибавится, кто-то, наоборот, прогнозировал значительное снижение деловой активности. Один из злободневных вопросов, который задавали и задают себе жители нового региона, – будет ли работа?

Прежде всего каждый, кто ее ищет, может обратиться к электронной бирже труда enbek.kz и посмотреть, какие вакансии существуют. Выбор по области Жетысу небольшой, да и предлагаемые заработки низкие. Большинство работодателей ставят минимальную зарплату в 60 тыс. тенге, а средняя зарплата составляет 80 тыс.

Повезло, если вы сотрудник медицинской сферы – врач или относитесь к среднему персоналу. Именно эта категория работников остро востребована в регионе. Практически каждая больница или клиника ищут докторов, медицинских сестер, фельдшеров, лаборантов. Врачи могут рассчитывать на 200–300 тыс. тенге в месяц, а фельд­шеры и медсестры без опыта работы от 100 до 150. Это одна из высоких оплат труда, предлагае­мых в Талдыкоргане и области.

Энергичному молодому врачу будут рады в любом районе области, и даже в городе он всегда трудоустроится. Примером может служить молодой уролог, уроженец Павлодара Даулет Оспанов, работающий в областной больнице Талдыкоргана. В самый разгар пандемии он с головой окунулся в новые обязанности, помогал коллегам лечить пациентов от КВИ. Бахытжан Тансыкбаев, молодой врач-анестезиолог и реаниматолог, также работает здесь с 2021 года. Оба молодых специалиста приглашены главным врачом больницы.

Мы можем только порадоваться за них, успешно трудоустроенных в одной из ведущих клиник области, но врачи и другие специа­листы востребованы и в ауле. А именно туда никто не спешит ехать. Хотя в сельской местнос­ти им помогают решить многие проблемы, в том числе и жилищный вопрос. Для настоящих профессио­налов, фанатов своей профессии глубинка становится настоящей школой жизни.

Так, акушер-гинеколог Арслан Рахатаев в январе нынешнего года сменил столичную клинику на Аксускую районную больницу и совершенно об этом не жалеет. За короткое время он не только завоевал заслуженный авторитет среди коллег, но и уже проводит самостоятельно операции, что очень важно для отдаленного сельского региона.

Востребованы в области и педагоги. Если выпускник вуза ищет работу учителя музыки, географии, иностранного языка, математики, то смело может ехать в аул. В селе молодому специалисту будут рады. Есть возможность получить жилье, квартирные, государственную поддержку через программу «С дипломом – в село!». Районы предлагают более восьмидесяти мест для сельских учителей. И зарплата молодого специалис­та будет намного выше, чем у его городского коллеги.

К сожалению, все другие спе­циалисты в сельскохозяйственном регионе не особо востребованы. Молодежь без опыта работы может трудоустроиться на должности секретарей-референтов, имеется несколько вакансий бухгалтеров, ведущих специалистов на госслужбе. Требуется архитектор, но с трудом верится, что кто-то придет на эту должность, где зарплата чуть выше 80 тыс. тенге. В регионе нет большой потребности в квалифицированном труде.

Требуются в основном дворники и уборщики помещений, подсобные рабочие. Летом растет спрос в сфере услуг. Перед началом купального сезона всюду были объявления о приглашении на работу поваров, представителей гостиничного сервиса, уборщиков территорий. Опыт прошлых лет показывает, что трудоустраиваться в зоны отдыха едут даже жители Алматы. За несколько месяцев можно получить вполне приличные деньги. Работа временная, откликаются люди среднего возраста, которые работают поварами, горничными в домах отдыха. Редко, но можно встретить и молодых людей. Это или студенты, или дети, помогаю­щие своим родителям в арендованных или собственных отелях.

С учетом специфики экономики области рынок востребованных профессий в сельском хозяйстве также не особо широк. Нужны агрономы, трактористы-механизаторы, чабаны. Современные крес­тьянские хозяйства ищут людей, предлагая зарплату от 60 до 200 тыс. тенге, и даже выше. Многие хозяйства переходят на новые технологии, привозят современную технику, на которой должны работать квалифицированные специалисты. Инженеру-механизатору в селе Жарлыозек Коксуского района готовы платить до 190 тыс. тенге. Главное, нашелся бы специалист!

Единичны вакансии для инженеров по технике безопасности, сварщиков, монтажников металлоконструкций, гидротехников, что не решает проблемы трудоустройства местных жителей. Большинство торгуют на базарах, арендуют бутики, заняты в сфере услуг.

Жители области с надеждой смотрят на происходящие вокруг изменения. Они уверены, что новое руководство области сделает все возможное для открытия на территории региона новых крупных предприятий. Ведь это дополнительные рабочие места.