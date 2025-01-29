Работают ли терминалы для осужденных? Закон и Порядок 29 января 2025 г. 3:30 0 Асель Муканова редактор отдела информации и права В стране стартовал проект «Усиление законодательства и правоприменительной практики в области цифровых прав и интернет-блокировок». Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Реализует его общественный фонд Expert Independent Research Institute при поддержке Фонда Евразия и USAID. В рамках проекта будет проведен мониторинг работы исправительных учреждений на предмет выявления нарушений прав осужденных, в частности работы терминалов для подачи ими жалоб. – С 2020 года по инициативе Генеральной прокуратуры во всех учреждениях пенитенциарной системы началась масштабная работа по установке 608 терминалов для электронной подачи обращений и жалоб, минуя администрацию учреждения. Это позволило осужденным напрямую обращаться в Генпрокуратуру, суд, к уполномоченному по правам человека и тем самым обжаловать незаконные действия со стороны сотрудников учреждений, – говорит директор ОФ Мирхат Серикбаев. За годы работы терминалов осужденными отправлено более 8 тыс. обращений. Однако, как отмечено в Консолидированном докладе участников национального превентивного механизма РК, по итогам превентивных посещений, выполненных в 2023 году, на практике ситуация выглядит иначе: терминалы установлены, но не все осужденные умеют ими пользоваться, а в большинстве учреждений они и вовсе находятся в нерабочем состоянии. #осужденные #обращения #терминалы