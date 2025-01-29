Работают ли терминалы для осужденных?

Реализует его общественный фонд Expert Independent Research Institute при поддержке Фонда Евразия и USAID. В рамках проекта будет проведен мониторинг работы исправительных учреждений на предмет выявления нарушений прав осужденных, в частности работы терминалов для подачи ими жалоб.

– С 2020 года по инициативе Генеральной прокуратуры во всех учреж­дениях пенитенциарной системы началась масш­табная работа по установке 608 терминалов для электронной подачи обращений и жалоб, минуя админист­рацию учреждения. Это позволило осужденным напрямую обращаться в Генпрокуратуру, суд, к уполномоченному по правам человека и тем самым обжаловать незаконные действия со стороны сотрудников учреждений, – говорит директор ОФ Мирхат Серикбаев.

За годы работы терминалов осуж­денными отправлено более 8 тыс. обращений. Однако, как отмечено в Консолидированном докладе участников национального превентивного механизма РК, по итогам превентивных посещений, выполненных в 2023 году, на практике ситуация выглядит иначе: терминалы установлены, но не все осужденные умеют ими пользоваться, а в большинстве учреждений они и вовсе находятся в нерабочем состоянии.