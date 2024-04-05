«Работают в круглосуточном режиме»: Ерлан Карин о ликвидации последствий паводков

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Дана Аменова
Корреспондент

Госсоветник Ерлан Карин в своем Telegram-аккаунте поделился мнением об устранении последствий подтоплений в разных регионах страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: gov.kz

По мнению Ерлана Карина, госорганы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки.

«Все профильные госорганы и службы, акиматы работают в круглосуточном режиме. Всего в аварийно-спасательных работах задействовано свыше 9 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. С начала паводков в 11 пострадавших регионах спасено и эвакуировано более 19 тыс. граждан, в том числе 8 тыс. детей. На уровне главы государства и правительства постоянно проводятся оперативные совещания. Президент вылетел в один из регионов, причем не в ближайший, а в самый отдаленный, где стихийное бедствие обрело наибольшие масштабы. Касым-Жомарт Токаев всегда в такие трудные моменты выезжает на место событий, чтобы лично проконтролировать ситуацию и поддержать граждан», - отметил он.

Кроме того, создан республиканский информационный штаб для непрерывного оповещения населения о принимаемых мерах и текущей обстановке. Круглосуточная работа штаба синхронизирована с деятельностью оперативного штаба правительства и координируется администрацией президента.

Огромную работу проводят общественные активисты и волонтеры, которые помогают пострадавшим и организовывают сбор гуманитарной помощи.

«По всей стране более 20 тысяч добровольцев оказывают помощь в различных видах деятельности. В 31 пункте сбора помощи по всему Казахстану ими собраны 430 тонн продуктов питания, 150 тонн непродовольственных товаров, около 3 тонн медикаментов. На базе фронт-офисов волонтеров в каждом регионе созданы специальные колл-центры. Также действует единый контакт-центр (+7 708 706 42 42), предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров. Во всем этом ярко проявляется солидарность и ответственность наших граждан. Благодаря такому деятельному участию и неравнодушию соотечественников мы можем не только эффективно противостоять чрезвычайным ситуациям, но и решать системные вопросы развития страны», - пояснил Ерлан Карин.

Госсоветник отметил, что за последние годы, благодаря созданным диалоговым площадкам, государство и общество в конструктивном ключе вырабатывают оптимальные пути решения многих имеющихся проблем.

«Эффективным инструментом стал инициированный главой государства диалоговый формат встреч граждан с министрами и акимами. Активно работают избранные по новым правилам депутаты Парламента и маслихатов, уровень требовательности которых существенно вырос. В частности, с первых дней паводков депутаты парламента, члены Национального курултая находятся в постоянном контакте с гражданами, выезжают в пострадавшие регионы, проводя там встречи, участвуя в работе региональных штабов. Такие совместные действия дают результаты. Потенциал всех диалоговых площадок, а также депутатов и общественников в дальнейшем будет задействован в контроле эффективного использования средств, которые будут направлены на восстановление инфраструктуры и помощь пострадавшим», - подытожил он.

Также он заключил, что ценности единства и солидарности лежат в основе нашей культуры и ментальности. Следуя этим ценностям, мы сможем преодолеть любые трудности и продолжить совместную работу по модернизации страны.

#паводки #работа #Карин #ликвидация #последствия

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