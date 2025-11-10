Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня профессиональный праздник отмечают казахстанские работники цифровизации и информационных технологий, сообщает Kazpravda.kz

В стране активно внедряются инструменты цифровой трансформации и искусственного интеллекта. Перед государством поставлена амбициозная задача: в ближайшие три года Казахстан должен утвердить себя как полноценное цифровое государство. Этот процесс выходит за рамки простой модернизации технологий.

Развитие искусственного интеллекта, инновационных платформ и удобных электронных сервисов делает повседневную жизнь граждан более комфортной, а экономику – более прозрачной и эффективной. Работа специалистов IT-сферы имеет стратегическую важность для настоящего и будущего страны, требуя от них высокого уровня профессионализма и непрерывного совершенствования. Именно представители отрасли цифровизации и информационных технологий выступают двигателем прогресса, воплощая в реальность важнейшие инициативы по улучшению качества жизни.

Новые технологии глубоко проникают во все сферы жизни, изменяя их к лучшему. Образование получает новые интерактивные методики, здравоохранение – телемедицину и электронные карты пациентов. Аграрный сектор становится более продуктивным за счет умных систем управления и анализа данных, промышленность – благодаря автоматизации и внедрению робототехники. Во всех этих направлениях фундаментальную роль выполняют именно специалисты IT. Их напряженный труд открывает перед бизнесом новые перспективы, увеличивает производительность труда и помогает создавать высокотехнологичные рабочие места.

Казахстан благодаря этим специалистам не только стремится соответствовать мировым тенденциям, но и активно формирует свое будущее, укрепляя статус технологически развитого государства на международной арене.