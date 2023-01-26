Работница сарыагашской школы выпила уксус, пытаясь покончить с собой
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Потерпевшая работает в одной из школ района.
В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что местная жительница отравилась уксусом. Полицейские выехали на место происшествия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Выяснилось, что потерпевшая работает в одной из школ района.
Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
Проводятся необходимые следственные действия и выясняются обстоятельства произошедшего.
В отношении потерпевшей назначена СМЭ. Проводится досудебное расследование, добавили в полиции.