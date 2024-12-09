Работодатели Казахстана задолжали 4,4 млрд тенге зарплаты

Занятость
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На 277 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 декабря госинспекторами труда на 277 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 18,7 тыс. работниками на сумму 4,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда

Кроме того, в ходе проверок в различных организациях выявлено более 7,5 тыс. нарушений трудовых прав.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 249 предписаний, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 50,3 млн тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 17,5 тыс. работников. Им выплачено 3,4 млрд тенге.

Кроме того, на особом контроле Минтруда находятся вопросы обеспечения госконтроля за соблюдением трудового законодательства.

По данным на 1 декабря госинспекторами труда проведено 5 039 проверок, в ходе которых выявлено 7 583 нарушения, из них: в сфере труда – 5 723; по безопасности и охране труда – 1 793; занятости населения – 67.

Работодателям выдано 2 998 предписаний и наложено 3 359 адмштрафов на сумму 371 млн тенге.

В результате принятых мер защищены трудовые права более 33 тыс. работников.
 

#штраф #зарплата #Минтруда #госинспекция

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