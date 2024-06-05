Новое радио начало вещание в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации городской администрации, на интернет-радио, созданном при поддержке управления по делам религий акимата Астаны, пропагандируются традиции казахского народа.

Главный редактор радио ALQA, член Союза писателей Казахстана, поэт Серик Сейтман объяснил выбор названия радио.

«Деятели Алаш 100 лет назад создали литературную организацию «Алқа». Мы назвали наше радио «Алқа», чтобы возродить это название. В дальнейшем количество программ будет расти. Мы думаем, что наша студия станет центром, где мы будем проводить интервью о том, какой должна быть страна, чтобы решать проблемы», – сказал Серик Сейтман.

На ALQA будут транслировать такие программы, как «Шеберлер алқасы», «Өнер алқасы», «Сахнагерлер алқасы». И программы будут вести не журналисты, а профессионалы в каждой области искусства.

«Радио относится к Управлению по делам религий акимата города Астаны, поэтому от религии далеко не уйдет. Борьба с негативными течениями – основная задача каждого патриота страны, государственных структур. И сила, которая их блокирует, - это наше традиционное мировоззрение. Поэтому на радио будут подготовлены программы на тему традиций, истории, культуры, которые не расходятся с казахским мировоззрением», – заключил Серик Сейтман.

На открытие радио пришли представители местного государственного органа, интеллигенции, ученые и деятели искусства. Заслуженный деятель Казахстана, певец, актер Нурлан Онербаев и автор государственного герба, архитектор Жандарбек Малибеков приняли участие в церемонии перерезания ленты.