Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

В мире
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Ракета-носитель Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с очередной партией из 22-х мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.

Фото: EPA/Vostock-photo

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 19:01 по времени восточного побережья США (в субботу в 02:01 по Москве). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это 115-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 46-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту более 5,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 4,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 14-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

#космос #Starlink #SpaceX #интернет-спутник

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