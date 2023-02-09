Раненую сову спасли на руднике «Суздаль»

Там ее осмотрели специа­листы Областного детского биологического центра в Семее. У совы отек головы и глаза, птица не может самостоятельно питаться, ее кормят с помощью пинцета. За состоянием будут вести наблюдение. Теперь сова нашла себе временное пристанище, а может, и дом. Это не первый случай, когда в биоцентре раненые животные и птицы становятся постоянными обитателями.