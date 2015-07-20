Расходы на медуслуги доводят до нищеты 587 Татьяна ЕВСЕЕВА

Нужен всеобщий охват

Согласно докладу «Слежение за прогрессом в обеспечении всеобщего охвата медицинскими услугами», подготовленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Группой Всемирного банка, 400 млн человек в мире не имеют доступа к основным медицинским услугам и 6% населения еще больше погружаются в состояние крайней нищеты из-за расходов на здоровье.

– Доклад – это тревожный сигнал, который доказывает, что нам предстоит долгий путь до достижения всеобщего охвата медицинскими услугами. Мы должны расширить доступ к здоровью и защитить самых бедных людей от таких расходов на здоровье, которые создают для них огромные финансовые трудности, – сказал директор Группы Всемирного банка по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения доктор Тим Эванс.

Это первый документ, который дает возможность измерить охват медицинскими услугами и финансовую защиту для оценки прогресса стран в направлении обеспечения всеобщего охвата медпомощью. В нем рассмотрен доступ в 2013 году к основным медицинским услугам, включая планирование семьи, помощь дородовую и при родах, иммунизацию детей, антиретровирусную терапию, лечение от туберкулеза и доступ к чистой воде и санитарии. Так вот, признано, что не менее 400 млн жителей планеты не имели доступа по крайней мере к одной из этих услуг.

Помощник Генерального директора ВОЗ по вопросам систем здравоохранения и инноваций Мари-Поль Кьени считает, что наиболее обездоленные люди во всем мире лишены даже самых элементарных услуг. Политика и программы по охране здоровья, по мнению специалистов, должны сосредоточиться на обеспечении качества медицинских услуг для самых бедных людей, женщин и детей, для тех, кто проживает в сельских районах, и для представителей из состава меньшинств.

В докладе также признается, что в 37 странах 6% населения еще более погружаются в состояние крайней нищеты или погружаются в нее (1,25 доллара в день) из-за необходимости оплачивать медицинские услуги из собственного кармана. Если в исследовании принять за показатель нищеты 2 доллара в день, то 17% населения в этих странах окажутся доведенными до нищеты или еще более будут погружены в состояние нищеты в результате расходов на медицинские услуги.

– Такие высокие уровни доведения до нищеты, возникающие в ситуации, когда бедные люди вынуждены оплачивать экстренную медицинскую помощь из собственного кармана, создают серьезную угрозу для достижения цели ликвидации крайней нищеты, – категоричен в своем мнении первый вице-президент и главный экономист Группы Всемирного банка Каушик Басу. – Поскольку мы вступили в период развития после 2015 года, мы должны действовать в соответствии с этими результатами, или же бедные люди во всем мире останутся без помощи.

ВОЗ и Группа Всемирного банка рекомендуют, чтобы страны, стремящиеся к всеобщему охвату медицинскими услугами, поставили перед собой цель достичь как минимум 80% охвата населения основными медицинскими услугами, и чтобы каждый человек в любом месте был защищен от катастрофических и ввергающих в нищету выплат за медпомощь.

– Поскольку все больше стран берут обязательства по обеспечению всеобщего охвата медицинскими услугами, одной их главных задач становится решение вопроса о том, как отслеживать прогресс, – сказал директор департамента статистики здравоохранения и информационных систем ВОЗ Тиес Берма. – Доклад показывает, что можно количественно измерить охват медицинскими услугами и проследить ход достижения его ключевых целей с точки зрения охвата как медицинскими услугами, так и финансовой защитой.

Эксперты считают, что если все страны мира предпримут шаги по обеспечению всеобщего охвата медицинскими услугами, способность выявлять недостатки и эффективно измерять прогресс добавит важный импульс этому глобальному движению.



Нет врачей, нет лекарств

О том, что в сфере медицинских услуг не все так просто, свидетельствуют многие факты. К примеру, ухудшение ситуации в области здравоохранения почувствовали на себе все граждане Греции, особенно самые незащищенные. Греки говорят, что в здравоохранении все пришло в негодность: найти хороших врачей очень трудно, обслуживание подорожало, лекарства тоже, доходит до того, что пенсионеры иногда отказывают себе в хлебе, чтобы купить препараты.

Бюджетные расходы на здравоохранение с каждым годом сокращаются. Если в 2012 году этот показатель составлял 5 млрд 280 млн евро, то заложенная в бюджет на 2015 год сумма составляет 4 млрд 220 млн. Ситуация усугубляется высокой безработицей: так как медицинская страховка в Греции напрямую зависит от того, есть у человека работа или нет, массовая волна увольнений в первые годы кризиса привела к тому, что около двух миллионов человек оказались вне системы социальной защиты. Еще одно следствие кризиса – сокращение рабочих мест в медицинском секторе и снижение зарплаты врачей. Тысячи специалистов были вынуждены за последние годы искать работу в других европейских странах.



Пить или... не жить

Но если у греков нехватка хороших врачей и дороги лекарства, то Индия ощущает проблему недостатка воды. Страна, население которой составляет 17% от всего населения Земли и прирастает на 18 млн человек каждый год, располагает только 4% мировых ресурсов питьевой «влаги жизни». В Дели 70% используемой воды берется из близлежащих рек, несмотря на то что они переполнены химическими и органическими отходами. В одном только Мумбае каждый день более 1 млн человек сливают в реки нечистоты, а район мумбайских прибрежных прачечных считается самой большой публичной прачечной в мире.

Между тем более 840 тыс. человек в мире ежегодно умирают от диареи вследствие небезопасной питьевой воды, несоответствующих санитарных условий и несоблюдения гигиены рук. Однако диарея в значительной мере поддается профилактике. Например, около 360 тыс. случаев смерти детей в возрасте до пяти лет ежегодно можно было бы избежать, если бы соответствующие факторы риска были устранены.

Но что там Индия, проблема чистой питьевой воды грозит всей планете. По мнению экспертов, к 2025 году две трети населения Земли столкнутся с ее нехваткой. Уже более 1 млрд людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Более 4 млн детей по всему миру умирают от болезней, вызванных плохим качеством воды. Проблемы опустынивания территорий, быстрого прироста населения и изменений климата только усугубляют проблему. Пока нехватку ощущает только треть населения планеты, проблема обретет абсолютно иные формы через 50 лет, когда, по прогнозам, население планеты увеличится еще в два раза.

В настоящее время одна из важных стратегий состоит в повторном использовании сточных вод в целях рекуперации воды, питательных элементов или энергии. Страны все больше и больше используют сточные воды для орошения – в развивающихся странах на нее приходится 7% от общей площади орошаемых земель. Однако эта практика создает определенные риски для здоровья, которые необходимо взвешивать на фоне потенциальных преимуществ увеличения производства продовольствия.

Варианты водных источников, используемых в качестве питьевой воды и орошения, будут развиваться и впредь, с переносом акцента в этой работе в большей степени на подземные воды и альтернативные источники, включая сточные воды. Климатические изменения приведут к более существенным колебаниям в объемах сбора влаги, которую приносят дожди. Для того чтобы обеспечить наличие и качество воды, необходимо улучшать систему регулирования всех водных ресурсов.



СПИД победим?

Антиретровирусная терапия, значащаяся в числе важных компонентов доступа к медицинским услугам, играет важнейшую роль в борьбе с таким глобальным злом, как ВИЧ/;СПИД. И вот обнадеживающая новость – новый доклад UNAIDS (Объединенной программы ООН по ВИЧ/;СПИДу), представленный на прошлой неделе, свидетельствует об успехах в борьбе с заболеванием.

Благодаря UNAIDS за 15 лет смертность от иммунодефицита упала на 41%, число зараженных снизилось на 35%, а цель о предоставлении необходимых лекарств 15 млн пациентов до конца 2015 года была выполнена на девять месяцев раньше – уже в марте. В 2000 году, когда ООН начала целенаправленную борьбу с ВИЧ, необходимые лекарства получали меньше 700 тыс. больных.

Как заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, во всем мире удалось остановить и обратить вспять эпидемию СПИДа. Сейчас мы должны взять на себя обязательство покончить с шествием страшной болезни в рамках целей устойчивого развития.

Эксперты говорят, что успех в борьбе с ВИЧ во многом зависит от финансирования в ближайшие годы. Объем инвестиций на борьбу со СПИДом сейчас составляет около 22 млрд долларов в год. Авторы док­лада полагают, что эту сумму необходимо увеличить на 8–12 млрд и постепенно достичь ежегодной суммы в 31,9 млрд долларов к 2020 году. Вывод один: как ни крути, как ни оглядывайся на кризис, а экономить на сфере здравоохранения, в частности, на доступе к медицинским услугам, невыгодно. Мало того, опасно.

Подготовлено по материалам ВОЗ



