​Раскрывает тайны древний Сыганак

Расположенное на юге Приаралья­ в Шиелийском районе древнее городище Сыганак – один из самых знаменитых культурно-исторических памятников, уже включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО и вошедший в Карту сак­ральных объектов региона как национальное достояние Казах­стана. Археологические исследования на территории уникального городища, в разное время служившего столицами государств Канлы, Кипчакского ханства, Ак Орды, ханства Абулхаира и Казахского ханства, ведутся с 2003 года и позволили ученым не просто собрать интересный материал, но и заняться реставрационной работой, которая призвана превратить Сыганак в музей под открытым небом.

Впервые упоминание о Сыганаке встречается в исторических источниках Х века. Известный арабский географ того времени Махсиди был восхищен видами цветущего города на перекрестке оживленных караванных дорог. В то же время в 1948 году ученые Хорезмской археолого-этнографичес­кой экспедиции под руководством Сергея Толстова в рамках археолого-географических исследований в регионе обнаружили в Сыганаке свидетельства более раннего существования города.

При проведении раскопок археологами найдены фрагменты керамической посуды, украшения, монеты, доспехи и другие артефакты. По лабораторным анализам находки, многие из которых и сейчас находятся в коллекциях музеев Москвы и Санкт-Петербурга, отнесены к V–VIII векам. Но имеются и обоснованные предположения о как минимум двухтысячелетнем существовании города, который с древних времен стал оседло-земледельческим поселением в окружении кочевой степи, на перекрестке магистральных торговых путей, которые превратили его в крупный центр хозяйственно-культурных, экономических контактов степи и города.

Сыганак расположен в двух десятках километров от реки Сырдарьи и был связан с водной артерией каналом, а с другой стороны к городу стекало множество горных речушек со склонов Каратау, что давало прак­тически безграничные возможности для земледелия, охоты и рыболовства в окрестностях. Укрупнение поселения впоследствии привело и к бурному развитию ремесленных промыслов и городскому обустройству, в том числе при раскопках были обнаружены следы подобия канализационной системы.

Но эти возможности привели не только к процветанию Сыганака, но и сделали из него своего рода заложника благополучия. Город стал весьма желанным военным трофеем – жертвой кровавых завоеваний и одновременно герои­ческих сражений.

Одна из самых печальных страниц истории Сыганака описана в XIII веке персидским историком Ала ад-Дином Джувейни в его знаменитой «Истории завое­вателя мира». Во времена татаро-монгольского нашествия на Среднюю Азию в 1219 году присырдарьинский город оказался на пути отряда старшего сына Чингисхана – Джучи. Сыганакцы отказались подчиниться требовавшим сдать город завоевателям и убили присланного к ним посла. После семидневной осады Сыганак пал. В назидание за непокорность по приказу Джучи город был полностью сожжен и разрушен, а все его жители казнены.

Но, как свидетельствуют источники, запустение продлилось недолго. Через четверть века город вновь начал застраиваться, возвращая благополучие, а в 1328 году потомки Джучи начали печатать в Новом Сыганаке собственные монеты.

– В XII веке Сыганак становится столицей кипчакского государственного объединения. В середине XIII века упоминается в списке городов, которые посетил армянский царь Гетум I. Во второй половине XIV века город становится столицей Ак Орды. В Сыганаке правили хан Эрзен, его сын Мубарек-ходжа, Урус-хан, Тохтамыш. Здесь был монетный двор, велось интенсивное строительство, – рассказывает руководитель научно-исследовательского цент­ра «Археология и этнография» Кызылординского государственного университета им. Коркыт-ата Азилхан Тажекеев.

По словам ученого, Сыганак на протяжении веков оказывался в эпицентре исторических событий. Например, после неудачной борьбы Тохтамыша с Тимуром город захватил внук Тимура – Улугбек, который пытался утвердиться в Сырдарьинском регионе, однако потерпел поражение в 1423 году и был отброшен в Среднюю Азию войсками Барака, внука Урус-хана. Позже знаменитый Улугбек на некоторое время захватил Сыганак, но в 1427 году был разгромлен кочевыми узбеками, пришедшими из Приаралья, и город перешел в их владение. В 1428 году власть после смерти внука Урус-хана – Барака перешла к хану Абулхаиру из династии шейбанидов. В 1446 году он завоевал Сыганак и нашел пос­ледний приют. Его мавзолей, не дошедший до нашего времени, был известен как Кок-Кесене, современники описывали его как «очень высокое здание». В ту пору площадь шахристана, обнесенного частично сохранившейся стеной с 15 башнями, составляла около 10 га.

Как отметил Азилхан Тажекеев, в XVI–XVIII веках Сыганак принадлежал казахским ханам и был самым крупным городом в низовьях Сыр­дарьи. Историки того времени пишут, что «Сыганак в древнос­ти утопал в зелени, был окружен большими постройками и обработанными полями. Славился разнообразными продуктами и являлся торговым пунктом для казахского народа». Его называли «Гавань Дешт-и-Кипчака». Имеются свидетельства о том, что на базарах города ежедневно продавали товары с 500 верблюжьих вьюков. Среди многочисленных товаров пользовались спросом луки и стрелы, привозимые степняками, которые закупали здесь зерно, ткани, предметы роскоши. Купцы Туркестана, Мавераннахра и с востока привозили в Сыганак множество товаров.

– Сыганак был не только торговым, но и важным земледельческим центром. Вся его последующая история – это история войн за обладание им. Доктор исторических наук Карл Байпаков отмечал, что в 80-е годы XVI века Сыганаком завладел Мухаммед-шейбани, а затем казахский хан Бурундук. Какое-то время Сыганак был крупным экономическим центром во владениях бухарского хана Абдаллы, после чего снова отошел к казахам. Из-за постоянных войн наступил упадок, – отметил Азилхан Тажекеев.

…После нескольких веков запус­тения Сыганак только в последние полтора десятилетия начинает возвращать славную память о себе. С 2003 года благодаря программе «Культурное наследие» он попал под пристальное внимание ученых, здесь начались комплексные архео­логические исследования, проводимые научно-исследовательским центром Международного казахско-турецкого университета

им. Ясави под руководством доктора исторических наук, профессора Сайдена Жолдасбаева. Весомую поддержку исследователям оказывает и областной акимат, изыс­кавший необходимые средства на археологические раскопки, в ходе которых получено множество уникальных экспонатов, в том числе керамические сосуды, узорные камни, лампы, осколки каменных жерновов и другие предметы древности. Раскрывает городище и свои архитектурные тайны. На площади около 20 га вскрыты многочисленные постройки, включая цитадель с шахристаном на 7,2 га, которая представляет собой наиболее укрепленную часть города с высотой вала – крепостной стеной, вытянутой на 7 м, с круглыми выступающими наружу башнями в пяти углах. Определены въезды на территорию городища и в цитадель… И эта кропотливая работа, которая, уверены ученые, превратит Сыганак в один из главных туристических брендов региона, продолжается наряду с реставрацией ханаки – мечети с медресе и северо-восточных ворот. Культовое сооружение восстанавливается по фотографии русского путешественника Александра Якубовского, запечатлевшего в 1927 году следы опустевшего еще в XVIII веке города.

Кстати, древнее городище уже вошло в региональные туристичес-кие маршруты по историческим местам Приаралья и пользуется большой популярностью. Так что надежды кызылординцев и их стремление сделать из Сыганака музей под открытым небом уже оправдываются.