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Сенат

"Распоряжение президента об укреплении Кокаральской плотины проигнорировано" – сенатор

Если не предпринять срочные меры, Малый Арал может быть безвозвратно потерян. Такое мнение о ситуации в регионе в своём депутатском запросе высказал сенатор Мурат Бактиярулы, передает Kazpravda.kz.

Депутат напомнил, что в 2005 году в рамках проекта «Регулирование русла Сырдарьи и спасение Малого Арала» была построена Кокаральская плотина. Этот «проект века» финансировался за счёт республиканского бюджета и средств Всемирного банка. Однако на сегодняшний день 200 метров плотины смыло водой и этот участок нужно срочно ремонтировать.

«Сметная документация проекта подготовлена, в августе этого года получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость проекта составляет 4 миллиарда 582 миллиона тенге. В сентябре на заседании республиканской бюджетной комиссии Министерству экологии, геологии и природных ресурсов было выделено 500 млн тенге для начала реализации проекта за счет перераспределения бюджета Комитета водного хозяйства. Однако в республиканском бюджете на 2023-2025 годы финансирование этого проекта не предусмотрено. Распоряжение президента об укреплении Кокаральской плотины было проигнорировано», - возмутился сенатор.

По словам депутата, если не спасти Кокаральскую плотину сейчас, произойдет экологическая катастрофа. То есть, Малый Арал, в котором на сегодня аккумулировано 27 миллиардов кубометров воды, может быть безвозвратно потерян.

«В связи с этим, учитывая масштабность и важность проекта, просим выделить оставшиеся 4 миллиарда 82 миллиона тенге на
завершение строительных работ по объекту в рамках республиканского бюджета на 2023-2025 годы», - обратился Мурат Бактиярулы к премьер-министру.

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