Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции Алмалинского района, в ходе патрулирования дворовой территории задержали женщину, подозреваемую в распространении рекламных листовок с QR-кодами, ведущими на запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, в содержании листовок предлагалась якобы подработка. Однако при проверке выяснилось, что размещенные ссылки вели на мессенджер-каналы, через которые осуществлялся набор так называемых «закладчиков» — распространителей наркотических веществ.

У задержанной изъяли десятки листовок и мобильные телефоны, с помощью которых она вела переписку и получала инструкции от кураторов.

«Расклейка подобных объявлений — часть преступной схемы по вовлечению граждан в незаконный оборот наркотиков. Мы усилили контроль за улицами города, включая дворы и места массового скопления людей. Призываю граждан быть бдительными и ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам», — прокомментировал начальник управления полиции Алмалинского района Махсат Пшан.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и лиц, причастных к противоправной деятельности.