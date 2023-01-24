Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев

Расселять кандасов и переселенцев будут и в 3 новые области Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление Правительства РК от 18 января 2023 года №26 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года №83 «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев».
Теперь список регионов для расселения кандасов выглядит так:
1. Акмолинская область
2. Атырауская область
3. Восточно-Казахстанская область
4. Западно-Казахстанская область
5. Костанайская область
6. Павлодарская область
7. Северо-Казахстанская область
8. Область Абай
А в список регионов для расселения переселенцев включены 2 новые области:
1. Восточно-Казахстанская область
2. Костанайская область
3. Павлодарская область
4. Северо-Казахстанская область
5. Карагандинская область
6. Акмолинская область
7. Область Абай
8. Область Ұлытау
Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.