Расширены списки регионов для расселения кандасов и переселенцев

Расселять кандасов и переселенцев будут и в 3 новые области Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление Правительства РК от 18 января 2023 года №26 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2016 года №83 «Об определении регионов для расселения кандасов и переселенцев».

Теперь список регионов для расселения кандасов выглядит так:

1. Акмолинская область

2. Атырауская область

3. Восточно-Казахстанская область

4. Западно-Казахстанская область

5. Костанайская область

6. Павлодарская область

7. Северо-Казахстанская область

8. Область Абай

А в список регионов для расселения переселенцев включены 2 новые области:

1. Восточно-Казахстанская область

2. Костанайская область

3. Павлодарская область

4. Северо-Казахстанская область

5. Карагандинская область

6. Акмолинская область

7. Область Абай

8. Область Ұлытау

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого официального опубликования.