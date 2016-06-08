​Рассмотрено исполнение бюджета

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Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Выступая перед парламентариями, вице-министр финансов Руслан Даленов напомнил, что отчет об исполнении республиканского бюджета за 2015 год был активно обсужден на заседаниях рабочих групп и комитетов Мажилиса. Наиболее часто обсуждаемые вопросы – по социальной сфере: это обеспечение местами в детских садах, материально-техническое оснащение учебных заведений, театров, результативность национальной скрининговой программы.

Доложив о проводимых мероприятиях по наиболее часто поднимаемым депутатами вопросам, вице-министр подчерк­нул, что на многие системные вопросы ответы будут найдены в виде законодательной инициа­тивы по совершенствованию бюджетного процесса.

Продолжая рассматриваемую тему, председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин отметил, что в целом Правительством уточненные плановые параметры по поступлениям республиканского бюджета и обязательства по расходам исполнены. Между тем ряд проблемных вопросов все еще актуален. Так, вследствие недостаточно эффективного налогового администрирования не в полной мере используется потенциал налоговых поступлений.

Актуальным остается вопрос недостаточно качественной разработки государственных программ. По отдельным бюджетным статьям не определена требуемая потребность в ресурсах, не указаны промежуточные значения целевых индикаторов, что не позволяет оценить достигнутые результаты.

Не на должном уровне разработаны показатели 18 целевых индикаторов госпрограммы «Информационный Казахстан», вследствие чего допущено занижение их плановых значений.

Выявлены недостатки и недоработки в деятельности субъек­тов квазигосударственного сектора.

Говорилось в ходе заседания и об итогах оценки эффективности использования целевых трансфертов. Несмотря на снижение объемов выделяемых целевых трансфертов регионам, в 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается рост на 67,6% финансовых нарушений, связанных с формированием и использованием целевых транс­фертов. Как и прежде, проблема в неполных и не всегда достоверных расчетах бюджетных заявок.

Ненадлежащим образом разрабатываются соглашения по целевым трансфертам на развитие. В ряде соглашений не отражаются показатели прямых и конечных результатов, поименный перечень инвестиционных проектов с указанием их качественных характеристик и объемов финансирования.

Из-за слабого контроля со стороны центральных государственных органов при полном перечислении целевых трансфертов регионам достижение показателей результатов бюджетных программ не обеспечено.

Также по итогам проведенных комплексных и тематических проверок в регионах выявлены системные проблемы и низкая эффективность реализации инвестиционных проектов.

Из года в год допускаются одни и те же нарушения. Цент­ральными государственными и местными исполнительными органами при реализации респуб­ликанских инвестиционных проек­тов допущены нарушения на общую сумму 502,5 млрд тенге.

По итогам аудита Счетного комитета из общего объема выяв­ленных нарушений в 2015 году сумма финансовых нарушений составила 1 187,3 млрд тенге, нарушений процедурного характера – 460,7 млрд тенге.

Сумма неэффективно использованных бюджетных средств, активов государства и иных нарушений составила 479,6 млрд тенге. В правоохранительные органы для принятия процессуальных решений направлено 40 материалов. За отчетный период к административной ответственности привлечено 75 юридических и 66 должностных лиц, к дисциплинарной – 271 должностное лицо.

Резюмируя итоги заседания, руководитель рабочей группы по законопроекту, депутат Мажилиса Кожахан Жабагиев обратил внимание на то, что исполнение бюджета 2015 года было сложным, так как происходило в условиях замедления темпов роста экономики, на фоне снижения мировых цен на нефть, роста уровня инфляции, существенного ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару.

– По итогам 2015 года остались неиспользованными средства бюджета в сумме порядка 16 миллиардов тенге. Сумма не малая, – констатировал депутат.

Как заявил парламентарий, к сожалению, из года в год приходится отмечать практически одни и те же недоработки и нарушения, выявленные при рассмотрении исполнения республиканского бюджета.

Тем не менее всеми постоянными комитетами Мажилиса представлены положительные заключения, посему отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2015 год будут внесены на рассмотрение пленарного заседания Мажилиса.

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