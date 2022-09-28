Фото: ria.ru
Общество
Рассылку о вооруженных мигрантах распространяют в Казнете

В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что в Костанае трое вооруженных мужчин, прибывших из России, отняли у ребенка сотовый телефон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Информацию опровергли в Департаменте полиции Костанайской области.

«Данные сообщения являются фейковыми. Оперативная и миграционная обстановка в области стабильная. По указанным фактам в полицию обращений не было. Кроме того, увеличение миграционного потока в последние дни никак не повлияло на криминогенную обстановку в регионе. Полиция области  работает  в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе ведомства.

МВД и Генпрокуратура призывают казахстанцев не поддаваться на провокации в социальных сетях и мессенджерах и доверять только официальной информации.

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