Рассылку о задержании Ерулана Жамаубаева прокомментировали в Минфине

В министерстве напомнили, что за создание и распространение фейковой информации предусмотрена уголовная ответственность.

Фото пресс-службы правительства РК

В социальных сетях распространяется фото, на котором министра финансов РК Ерулана Жамаубаева якобы задерживает полиция. Ссылка под снимком ведет на статью с заголовком о том, что на министра подал в суд «Банк Казахстана». В пресс-службе Министерства финансов РК заявили, что информация о судебном иске против министра, как и фотографии его задержания — фейк, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«В Сети распространяется недостоверная, заведомо ложная информация, которая направлена на создание условий, нарушающих общественный порядок, а также на нанесение вреда правам и законным интересам граждан и охраняемым законом интересам общества и государства. За данные противоправные действия предусмотрена уголовная ответственность», — сообщили в ведомстве.

Напомним, слухи о том, что на Ерулана Жамаубаева подали в суд, распространялись и ранее. Информация оказалась фейком и фактически являлась рекламой бота для торговли криптовалютой.