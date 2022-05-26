Общество
Рассылку об обложении налогом непривитых людей распространяют в Казнете

В мессенджере Telegram распространяется сообщение о том, что в газете, спонсируемой гигантами фармацевтической промышленности, был опубликован призыв к введению специального налога для тех, кто не получил вакцину против COVID-19. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В распространяемом сообщении речь идет о сайте Центра налогообложения бизнеса Оксфордского университета. 16 мая 2022 года там действительно разместили статью с названием «Налогообложение непривитых: экстерналии и патернализм во время пандемии». Автор пишет о причинах и вероятных последствиях налога на отказ от вакцинации против COVID-19, предложенного в Канаде, в провинции Квебек.

Речь о введении такого налога действительно шла. В январе 2022 года предложение озвучил премьер-министр Квебека Франсуа Лего. Однако 1 февраля 2022 года стало известно, что Лего отказался от этих планов, поэтому налог для невакцинированных людей в Квебеке вводить не будут.

О том, что в каких-либо других странах такой налог все же ввели, не сообщалось.

Таким образом, распространяемое сообщение, что гиганты фармацевтической промышленности планируют обложить налогом непривитых людей, – фейк. В приведенной статье автор лишь рассуждает о том, насколько такая мера целесообразна на примере канадской провинции Квебек, где планировали ввести налог для непривитых. Позже от этой идеи отказались, заключил Stopfake.

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