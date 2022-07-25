Фото: ДП Акмолинской области
Общество
Женский СОБР привлекли для задержания подозреваемой в тяжком преступлении акмолинки

20 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности в городе Атбасаре в рамках ОПМ «Карасора-2022» задержали гражданских супругов, подозреваемых в изготовлении и дальнейшем сбыте гашишного масла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Как установили оперативники, в течение некоторого времени 38-летний мужчина и его 37-летняя сожительница в домашних условиях изготавливали экстракт каннабиса из конопли, а затем продавали.

«При проведении спецмероприятий при попытке сбыть наркотики оперативники изъяли у подозреваемого более четырех граммов гашишного масла, аналогичное вещество также изъято и по месту жительства гражданских супругов.

При задержании женщина оказала сопротивление полицейским и не подчинялась законным требованиям стражей порядка. Для задержания и последующего доставления подозреваемой в отдел полиции впервые были привлечены сотрудницы специального отряда быстрого реагирования», – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Супруги задержаны и на период следствия арестованы.

Популярное

Все
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Два новых праздника появятся в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
По карману ли форма?
И снова в режиме осторожности
Медаль за решительность
Врачи без погон
Упор на профилактику и пациента
Новый рекорд страны
Еще и стипендию платят!
Никто не ожидал
С макияжем и прической
Место творчества
Для глубоких исследований
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Общество , Видеогалерея
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсад…
Общество , Видеогалерея
Дело в отношении финпирамиды Eden Life расследует АФМ
Общество
Пытавшаяся совершить суицид пресс-секретарь полиции Шымкент…
Общество , Видеогалерея
В карагандинском зоопарке ответили на пост об "умирающих от…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]