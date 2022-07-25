Женский СОБР привлекли для задержания подозреваемой в тяжком преступлении акмолинки

20 июля сотрудники управления по противодействию наркопреступности в городе Атбасаре в рамках ОПМ «Карасора-2022» задержали гражданских супругов, подозреваемых в изготовлении и дальнейшем сбыте гашишного масла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Как установили оперативники, в течение некоторого времени 38-летний мужчина и его 37-летняя сожительница в домашних условиях изготавливали экстракт каннабиса из конопли, а затем продавали.

«При проведении спецмероприятий при попытке сбыть наркотики оперативники изъяли у подозреваемого более четырех граммов гашишного масла, аналогичное вещество также изъято и по месту жительства гражданских супругов.

При задержании женщина оказала сопротивление полицейским и не подчинялась законным требованиям стражей порядка. Для задержания и последующего доставления подозреваемой в отдел полиции впервые были привлечены сотрудницы специального отряда быстрого реагирования», – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Супруги задержаны и на период следствия арестованы.