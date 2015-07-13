Растет доля местного содержания Свежий выпуск 390 Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

К примеру, на заводе «Кэмонт» в эти дни готовится к отправке в столицу продукция, которую уже украсил подобный знак. Модульная электрическая станция найдет применение в одном из новых микрорайонов Астаны и обеспечит электричеством более 50 тыс. жителей.

В ходе работы выездного регионального совещания по вопросам развития местного содержания, которое организовало и провело с восточноказахстанскими товаропроизводителями вышеназванное ведомство, состоялось также подписание меморандумов. Их суммарная часть, включая те, что заключили с начала текущего года местные предприниматели с нацио­нальными компаниями и системо­образующими предприятиями региона, уже превысила 160 млрд тенге.

Успешно пополняют списки своих партнерских программ ТОО «Казцинк», «Востокцветмет», ТД «Казахмыс», Ульбинский металлургический завод и другие крупные товаропроизводители ВКО. Такая работа в регионе проводится начиная с 2009 года. Для сравнения: в 2014-м доля местного содержания в общем закупе товаров и услуг системообразующими предприятиями области, составившем 254 млрд тенге, сложилась на уровне 44%.

В прошедшем году металлурги «Казцинка» заключили договоры с 496 предприятиями региона на сумму свыше 58 млрд тенге. Между тем до конца текущего года еще очень далеко, а аналогичный показатель на предприятии уже составляет 92 млрд тенге.

Тесное сотрудничество региона и национальных компаний страны позволило за последние 5 лет увеличить количество заключенных между ними договоров в 2,7 раза.

Участники регионального совещания, проходившего под патронатом NADLOC, получили также исчерпывающую информацию о новых дополнительных мерах государственной поддержки отечественных предприятий. К примеру, в сфере недропользования, где вводится заключение соответствующих договоров сроком до 10 лет, предпочтение будет отдаваться казахстанским товаропроизводителям. Сегодня государство возмещает также предприятиям часть затрат на проведение сертификации продукции.



