Растет объем Национального фонда Казахстана – МНЭ

По итогам 2 месяцев 2023 года объем средств Национального фонда Казахстана (НФ РК) вырос на 1 160,8 млрд тенге или на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства национальной экономики РК.

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Как пояснили в МНЭ, главным образом увеличение средств было связано с ростом налоговых поступлений от организаций нефтяного сектора, а также со снижением трансфертов в республиканский бюджет.

Так, объем налоговых поступлений составил 1 197,1 млрд тенге, что на 147,3 млрд тенге или на 14% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Увеличение средств было обеспечено за счет роста поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на 273,8 млрд тенге (более чем в 2 раза).

Поступления за счет доли РК по разделу продукции по контрактам снизились до 87,8 млрд тенге, что на 130,2 млрд тенге или на 60% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, дали раскладку в министерстве.

«За январь-февраль 2023 года наблюдается снижение трансфертов из Национального фонда Казахстана в республиканский бюджет. Так, объем гарантированного трансферта в первые 2 месяца 2023 года составил 621 млрд тенге, что на 364 млрд тенге или на 37% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако целевой трансферт увеличился в 7 раз и составил 360,6 млрд тенге.

Таким образом, по итогам 1-го квартала средства Национального фонда составили 29 392 млрд тенге, и с начала года объем средств вырос на 256 млрд тенге», – озвучили цифры в Миннацэкономики.

Рост средств Национального фонда Казахстана проходил в период снижения цен на нефть, а также укрепления национальной валюты. Тем не менее ослабление курса тенге и решение ОПЕК касательно снижения объема добычи нефти могут привести к дальнейшему увеличению поступлений в Нацфонд в текущем году, подытожили в МНЭ.