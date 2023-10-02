Растить инженеров с детства

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Развитие мелкой моторики и пространственного мышления – главные навыки для освоения детьми робототехники.

Роботехника уверенно вошла в нашу жизнь, STEM-образование активно внедряется в школах, детских центрах, в кружках. Увлекательный мир робототехники все больше и больше привлекает мальчишек и девчонок. Но насколько они подготовлены, чтобы осваивать сложную сферу, и когда лучше вовлекать детей в этот познавательный процесс? Эти и другие вопросы обсуждали заведующие детскими садами и воспитатели-педагоги в ходе ­научно-практического семинара «Важность дошкольного воспитания и образования в контексте технического и творческого мышления».

Приветствуя участников, руководитель информационно-аналитического центра Института раннего развития детей Министерства просвещения РК Гульмира Тюлебаева отметила, что сегодня система образования должна отвечать на современные вызовы, повышая качество человеческого капитала в условиях технологических перемен. Цель дошкольного образования – формирование элементарных навыков самостоятельной работы, развитие коммуникативных способностей, творческого потенциа­ла, логичес­кого и критического мышления.

Представитель Ассоциации робототехники Айжан Жекеева считает, что робототехника является более широким направлением для развития детей, чем кажется. Оно подразумевает техническое творчество, развитие инженерного и пространственного мышления. А для детей младшего возраста очень важна мелкая моторика, которая успешно развивается при работе с отечественным конструктором For Angles.

Его изобретатель Нурлан Байтыманов со своими единомышленниками представил результаты прорывной методики проведения уроков робототехники в дошкольном образовании. По его словам, в четыре-пять лет детям еще сложно работать с настоящими наборами по робототехнике, где предлагается­ дорогостоящее оборудование. С помощью простейших деталей этого конструктора идет подготовка к настоящей робототехнике. К примеру, когда ребенок собирает конструктор на скорость, ему надо сконцентрироваться, повышается моторика пальцев, включаются рецепторы, отвечающие за речь, мыслительные процессы. Одним словом, будущих инженеров надо взращивать с малых лет. Но не грузить сложными деталями и схемами, а развивать необходимые навыки в игровой форме.

– Моторика четырехлетнего ребенка после четырехмесячного обучения улучшается и соответствует возрасту пяти лет. Если ребенку шесть лет, он будет наравне с восьмилетками, то есть малыш на полтора-два года опережает сверстников. Мы можем судить об этом по итогам наших регулярных замеров в начале курса и по его окончании. В этой методике много интересного, – отметил изобретатель детского конструктора.

В прошлом учебном году через обучение прошли 450 детей. В текущем планируется опробовать эту методику в 60 алматинских детсадах, затем поэтапно вовлечь все дошкольные учреждения страны. Изобретатель отметил, что замеры делали его коллеги, но он надеется, что к этому процессу присоединятся специалисты управления образования Алматы, чтобы они носили официальный характер. Во всяком случае, совместно с педагогами детских учреждений они пришли к выводу, что методика служит основой и качественной подготовкой к классической робототехнике.

Своим практическим опытом поделилась заведующая яслями-садом «Балдаурен» из Петропавловска Мадина Дарбаева. С 2017 года здесь внедрили STEM-направление в образовательный процесс. Педагоги детского сада стояли у истоков зарождения в стране фестиваля «Робобалапан». Специалист отметила, что одним из препятствий для развития SТЕМ-образования в каж­дой дошкольной организации Казахстана является дороговизна робототехнических наборов, поэтому кабинетами робототехники пока оснащаются только школы. Однако эта проблема исправима благодаря отечественному конс­труктору Four Angles для детей среднего дошкольного возраста.

– Наши педагоги изучили его возможности, наблюдали за детьми в игровом формате. Работа велась под руководством ученых Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева и Омского государственного педагогического университета. По ее итогам было отмечено, что данный конструктор, помимо таких привычных навыков, как развитие речи и логическое мышление, способствует формированию именно технически ориентированного мышления, – сказала руководитель детского сада.

А представитель Союза машиностроителей Казахстана Павел Беклемишев в свою очередь поблагодарил воспитателей за их вклад в подготовку будущих инженеров. Техническое мышление надо развивать с раннего детства, и если ребенок имеет такой склад ума, то из него, вполне возможно, получится хороший инженер.

Своих детей Айжан Жекеева начала вовлекать в эту сферу с детского сада. Она убеждена, что именно педагоги дошкольного образования – самые важные люди в системе развития человеческого капитала, так как они закладывают основы обучения и воспитания и от них зависит будущее Казахстана. По ее словам, линейка соревнований в Ассоциации по робототехнике начинается с дошкольного образования – и до создания промышленных роботов. В этом году соревнования «Робобалапан» впервые прошли в Петропавловске, Семее и Шымкенте. Их особенность в том, что привлекаются родители, что облегчает работу воспитателя-педагога, ведь папы и мамы становятся частью команды.

– Мы хотим воспитать категорию родителей, которые не потребительски относятся к педагогам, отдавая ребенка в кружок со словами: «Сделайте из него чемпиона». Когда они работают с ребенком, то узнают, что, оказывается, он не умеет выражать свои мысли, учить текст, выходить на публику, боится рассказать что-то новое. Они начинают оказывать помощь. Таким образом, формируется мини-коллектив, который потом облегчает для ребенка вхождение в школьную и подростковую среду. У этих детей меньше деструктивных мыслей, потому что у них есть связь с родителями, у них есть общие темы, интересы. Мы закладываем не только техническое мышление, но и психо-эмоциональные связи, – считает специалист.

#робототехника #Инженеры с детства #STEM-образование

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