Растут квадратные метры

Как стало ясно из доклада руководителя Восточно-Казахстанского управления строительства, архитектуры и градостроительства Серика Туленбергенова, в области в 2013 году было выделено 9 321,8 млн. тенге на строительство 41 жилого дома. Завершено строительство 22. Ввод жилья по сравнению с показателем 2012 года вырос на 19,2%.

«В 2014 году из республиканского бюджета в ВКО на строительство жилья направлено 11,7 млрд., что позволит построить 320 тыс. кв. м жилой площади. В первом квартале уже введено в эксплуатацию более 52 тыс. кв. м. Положительную картину портят отдельные города и регионы области, которые свои планы не выполнили. Курчатов, к примеру, за 3 месяца не построил ни одного метра жилья», – констатировал С. Туленбергенов.

Серьезное препятствие в реализации программы – отсутствие земельных участков под строительство. Особенно остро это ощущается в Семее. Ряд вариантов решения проблемы озвучил региональный директор филиала АО «Жилстройсбербанк» Кайрат Есболатов.

Существенную помощь в реализации программы «Доступное жилье-2020» оказывают такие финансовые институты, как «Казахстанская ипотечная компания», «Жилстройсбербанк» и АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация».

Айгуль БИДАНОВА