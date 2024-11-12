Растут квадратные метры жилья

Об этом на очередном аппаратном совещании под председательством акима области Ербола Карашукеева доложил руководитель регионального управления строительства Ерлан Орумбаев.

– В рамках государственных программ ведется строительство одновременно 282 объектов. На эти цели из бюджета было выделено 83,3 миллиарда тенге. В нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию 201 жилой объект, 71 из них уже сдан в экс­плуатацию, – сообщил спикер.

По информации главы управления, за отчетный период введено в строй 577,1 тыс. кв. м жилья при годовом плане 750 тыс. кв. м. В настоящее время в регионе продолжается строительство 56 многоэтажных жилых домов, после приемки которых у 2 909 жамбылских семей появится возможность получить новые квартиры.

Кроме того, в 14-м микрорайо­не областного центра начато строи­тельство 22 кредитных жилых домов на 800 квартир, которые предназначены для граждан из социально уязвимых категорий.

За счет АО «Самрук-Казы­на» планируется приобрести 1 221 арендную квартиру с возможностью дальнейшего их выкупа в частную собственность.

В целом в текущем году аренд­ное жилье получат 1 575 граж­дан из социально уязвимых категорий. По сравнению с 2023-м количество квартир увеличилось вдвое, тем временем объем выделенных средств вырос троекратно.

– Если в минувшем году на эти цели предусматривалось 7,8 миллиарда тенге, то в 2024-м этот показатель составил 23,2 миллиарда. На осуществление 82 проектов по строительству инженерной инфраструктуры из бюджета выделено 13,7 миллиарда тенге, – рассказал Ерлан Орумбаев.

Глава региона Ербол Карашукеев отметил важность своевременного и качественного завершения всех запланированных на этот год строительных работ. В случае срывов графика он поручил привлечь недобросовестных подрядчиков к ответственности.