Равенство возможностей и справедливость для всех

Для привлечения новых инвестиций

О ходе реформ в социальной и экономической сферах на заседании доложили заместитель Премь­ер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев; министры: индустрии и инфраструктурного развития – Каирбек Ускенбаев, энергетики – Болат Акчулаков, сельского хозяйства – Ербол Карашукеев, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин.

В рамках предложенной повестки также были заслушаны выступления министров: экологии, геологии и природных ресурсов – Сериккали Брекешева, труда и социальной защиты населения – Тамары Дуйсеновой, здравоохранения – Ажар Гиният, науки и высшего образования – Саясата Нурбека, культуры и спорта – Дау­рена Абаева, информации и общественного развития – Дархана Кыдыр­али, юстиции – Каната Мусина, по чрезвычайным ситуациям – Юрия Ильина, внутренних дел – Марата Ахметжанова.

С докладом по основным направлениям социально-экономического развития страны выступил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков. Он сообщил, что в целях реформирования тарифной политики прорабатывается инициатива «Тариф в обмен на инвестиции», направленная на обновление коммунальной инфраструктуры через стимулирование новых инвестиций в отрасль.

– Планируется снижение на 20% показателя изношенности сетей к 2029 году. Переход к новым подходам в тарифной политике будет обеспечен в рамках реализации соответствующей «дорожной карты». В настоящее время для увеличения инвестиций в целях обновления коммунальных сетей готовятся изменения в законодательство о естественных монополиях, – отметил первый вице-министр.

Прорабатываются подходы по запуску с 2024 года инициативы «Нацфонд – детям». Для всех детей до 18 лет будут открыты персональные накопительные счета, на которые ежегодно станут начисляться средства. Оператором выступит АО «ЕНПФ».

По словам министра энергетики Болата Акчулакова, в разделе справедливой экономики будет проведена работа с партнерами крупнейших нефтегазовых проектов по принятию комплексного плана их развития с целью увеличения экономической выгоды для республики.

К 2029 году планируется завершить проект расширения Шымкентского НПЗ до 9 млн тонн, что позволит нарастить объемы переработки до 21 млн тонн в год.

– В рамках поручения по диверсификации направлений экспорта разработан проект «дорожной карты» по развитию альтернативных маршрутов доставки нефти. Акцент будет сделан на развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута в направлении портов Азербайджана, Грузии и Турции, а также на экспортные направления в КНР и Иран, – отметил Болат Акчулаков.

Один из важных вопросов, поставленных Главой государства, касается обеспечения газом населения. Министерством планируется довести уровень газификации к 2029 году до 65%, что обеспечит природным газом 12 млн человек.

В первом квартале 2023 года завершится аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, это позволит выявить проблемы и изучить текущее их техническое состояние. Далее по поручению Главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры.

Обеспечение благополучия

В сфере новых цифровых возможностей планируется обеспечить широкополосным Интернетом все города и районные центры, отметил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Устаревшая технология 3G в Казахстане окончательно прекратит существование до 2027-го. Охват мобильной технологией 4G будет доведен до 100%, а оптической инфраструктурой – до 90%. Также до 2027 года доля технологии 5G будет увеличена до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах – до 60%.

Для мониторинга эффективного использования и возврата сельскохозяйственных земель государству с 1 июля запущена платформа JerInSpectr. Она направлена на выявление фактов нарушений в землепользовании и принятие мер.

В предвыборной программе Президента предусмотрено 14 мероприятий, направленных на обеспечение благополучия и образования детей.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил об исполнении поручений, касающихся дошкольного образования. Будет изменен механизм размещения госзаказа на подушевой, а также приняты меры по обеспечению качества работы детских садов.

Для обеспечения прозрачности распределения мест и исключения дублирования будет создана единая цифровая база учета, очередности и выдачи направлений в детсады.

– Дети из семей, принадлежащих к категории социально уязвимых слоев населения, за счет бюджетных средств будут обеспечены питанием, – сказал министр. – Это очень важная инициатива. Потому что некоторые не то что не отправляют детей в детские сады, но даже не становятся в очередь из-за отсутствия возможности оплачивать питание малышей во время их нахождения в дошкольных организациях. Теперь по поручению Президента более 150 тысяч детей будут обеспечены питанием, – сказал министр просвещения и добавил, что 1,4 млн учащихся 1–4-х классов также будут обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием.

Перед Министерством прос­вещения стоит задача по вводу 1,5 млн новых ученических мест с комфортными условиями обучения до конца 2029 года. С этой целью в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется ввести 842 тыс. новых ученических мест.

Дополнительно 660 тыс. мест будут созданы в рамках трансфертов общего характера (ТОХ), за счет бюджетных инвестиционных проектов и средств созданного фонда по поддержке инфраструктуры образования, а также ГЧП. Данная мера позволит школам к 2030 году перейти на односменный формат обучения.

Здоровая нация

Об исполнении поручений в медицине доложила министр здравоохранения Ажар Гиният. Она напомнила, что Главой государства поставлена задача по созданию устойчивой модели здравоохранения.

– В 2021 году доля расходов здравоохранения составила 2,9% от ВВП страны. При этом ВОЗ рекомендует для стабильного развития отрасли довести данный показатель до 5% от ВВП. Как показывает мировой опыт, уровень продолжительности жизни населения прямо пропорционально зависит от уровня финансирования системы здравоохранения. Работа в данном направлении будет продолжена, – заверила министр здравоохранения.

По ее словам, для совершенствования ОСМС планируется стимулировать привлечение населения путем четкого разграничения пакетов медицинских услуг – ГОБМП и ОСМС, оптимального распределения средств по видам медицинской помощи, контроля финансовых потоков через запуск Единой информационной системы оплаты медпомощи и ряда других мероприятий.

В рамках повышения статуса врачебной профессии разработан соответствующий законопроект, предусматривающий внедрение страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также иные меры в рамках их юридической и финансовой защиты.

Служба родовспоможения будет усилена сетью 11 современных перинатальных центров. Разрабатывается пилотный проект перинатального центра в Шымкенте.

В рамках исполнения поручений Главы государства и в целях повышения доступности медицинской помощи на селе принят пилотный национальный проект по модернизации сельского здравоохранения.

Срывы не допустимы

Заслушав министров, Премьер-министр отметил, что в текущем году Казахстан столкнулся с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло за собой рост цен и инфляции, а также снижение темпов развития экономики.

– В 2023 году перед нами встанут новые вызовы, поэтому от Правительства требуется максимальная концентрация усилий на качественном исполнении предвыборной программы Президента и его поручений. Каждый министр должен гарантировать стопроцентное исполнение задач по своему направлению, а каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах, – сказал Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что будет регулярно контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений Главы государства в рамках цифрового проектного офиса.

– За срыв сроков и низкое качество исполнения поручений кадровые решения будут приниматься незамедлительно, – подчеркнул он.

Алихан Смаилов дал указание включить мероприятия Плана действий по реализации предвыборной программы Главы государства в отраслевые концепции и планы развития министерств, которые будут утверждены в начале следующего года.

Он также акцентировал внимание на необходимости принять меры по возврату в госсобственность месторождений, переданных с нарушениями, ускорить осуществление проектов по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений, комплексно рассмотреть состояние каждой ТЭЦ в респуб­лике и активизировать работу по подведению необходимой газовой инфраструктуры для ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы.

Министерству сельского хозяйства Премьер-министр поручил создать открытую цифровую карту возвращенных в государст­венную собственность земель сельскохозяйственного назначения с прозрачным механизмом их распределения, а акимам регионов – обеспечить проведение свое­временного мониторинга проб­лемных вопросов от населения с выработкой четких алгоритмов решения.