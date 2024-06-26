Равные возможности для всех

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Среда для инклюзивного образования создана в старейшем учебном заведении страны

фото Юрия Беккера

История Государственного колледжа технологий и флористики начинается с 1944 года, когда была создана мастерская по обучению молодых людей обувному делу, чтобы шить сапоги для фронта. С тех пор в его стенах готовят квалифицированных рабочих по разным направлениям. А в 1988 году туда приняли десять студенток с нарушением слуха и речи по квалификации «портные». Теперь здесь ведется широкомасштабное обучение студентов с особыми потребностями.

Недавно в колледже распахнул свои двери современный корпус для инклюзивного образования. Мы решили посмотреть, в каких условиях занимаются тут студенты. И первое, что увидели на пути к новому корпусу, – теплица, в которой с утра трудились ребята, ухаживая за растениями.

В светлом современном здании вместе с методистом инклюзивного образования, отличником образования РК Гуляим Стамбековой мы обошли просторные аудитории и мастерские, актовый и спортивный залы. Имеются здесь специальные санузлы, подъемники и удобные раздевалки. Благодаря этому обу­чение становится доступным и комфортным для всех 195 студентов с особыми потребностями.

Как отметила методист, проектировщики советовались с руководством колледжа, выслушали все их пожелания и предложения, которые и были воплощены при строительстве корпуса.

К примеру, в нем есть специальный тренажерный зал, предназначенный для адаптивной физкультуры, то есть для работы опорно-двигательного аппарата, что стимулирует мозговую деятельность и улучшает физическое состояние. На первом этаже находятся кабинеты для теоретического обучения и мастерские по специальностям: мебельное, обувное дело, слесарь по ремонту автомобиля, оператор компьютерного аппаратного обеспечения, цветовод-флорист. А для швейного производства отведен целый этаж в основном учебном здании.

Отвечая на вопрос о том, что представляет собой инклюзивное образование, Гуляим Бекеновна отметила: это не только включение людей с особыми образовательными потребностями в общее студенческое пространство, но и создание условий для их дальнейшей интеграции в общество. Неудивительно, что работодатели на постоянной основе согласовывают с руководством колледжа программы для обу­чения. К слову, данное учебное заведение сотрудничает со всеми колледжами Алматы, фондом Special Olympics Kazakhstan и другими общественными организациями. Многие студенты колледжа участвуют в соревнованиях по разным видам спорта.

– Держим связь с Республикой Беларусь, где наши преподаватели проходили международную стажировку по «ясному языку», который предназначен именно для обучения ребят с ментальными нарушениями. Продолжается сотрудничество с Охтинским колледжем из Санкт-Петербурга, где создано качественное инклюзивное пространство, – поясняет Гуляим Стамбекова.

По ее словам, за годы обучения студентов этой категории в колледже сделаны выводы из практической работы. Теперь перед зачислением проводится собеседование, рассматриваются возможности студентов, даются рекомендации родителям по выбору той или иной специальности. В основном в колледж приходят выпускники специальных школ-интернатов, они обучаются в специальных группах по адаптированной программе. К примеру, ребята с нарушением слуха и речи приобретают квалификацию портного, сборщика мебели, флориста, швеи, обувщика. Крупные предприятия согласуют учебные программы с колледжем, чтобы ребята во время практики уже были приспособлены к данной среде.

Заходим в кабинет обувного дела. Хотя в Алматы уже нет крупных обувных фабрик, но профессия остается востребованной. Имея хорошие навыки, выпускники занимаются индивидуальным пошивом и ремонтом обуви. Именно поэтому Дамир Нурболулы и выбрал будущую специальность.

Не менее востребована на рынке труда и профессия сборщика мебели. Ребята учатся собирать корпусную и мягкую мебель, умеют делать ее ремонт. В этом убедился и студент второго курса Даниил Шишкин, который несколько месяцев был на производственной практике по сборке мебели.

– Многому научился и понял, что специальность нужная, и при желании всегда можно найти работу, – говорит он.

Теорию студенты постигают в специально оборудованных кабинетах с интерактивными досками. В их распоряжении все современные материалы. Мастер производственного обучения и преподаватель спецтехнологий Шолпан Исмаилова с 2012 года работает по адаптированной программе, имеет свою методику преподавания. Три года назад была открыта специальность «технология создания национальной мебели и музыкальных инструментов». Отрадно, что есть работодатели, которые привлекают будущих умельцев на практику, а потом и на работу.

Далее мы прошли в мастерскую по изготовлению мебели из дерева: все ребята увлеченно работали за столярными станками. В основном на эту специальность приходят слабослышащие и ребята с тотальной глухотой. Надо отдать должное мастеру производственного обучения Алмасу Шарипову, который более 17 лет работает с такими студентами, освоив специальность сурдопереводчика. Можно представить, сколько терпения, эмпатии и выдержки требуется педагогам, чтобы каждому студенту донести нужную информацию.

Как оказалось, мастер стал для студентов не просто наставником, но и близким человеком, с которым можно посоветоваться, обсудить какие новости, события в жизни страны. Они общаются с ним в свободное время, спрашивают совета, посещают культурные мероприятия. Так и происходит для ребят интеграция в обычную жизнь.

Во всех мастерских кипит работа, будущие мебельщики, специа­листы по ремонту автомобилей и техобслуживания, обув­щики, флористы ответственно относятся как к теоретическим, так и к практическим занятиям.

К слову, алматинский колледж – одно из двух среднеспециальных учебных заведений страны, где готовят флористов, второе находится в Павлодаре. Выбравшие эту специальность тоже не остаются без работы, ведь выпускники колледжа обладают широкими знаниями и навыками. Они знают почвоведение, ландшафтный дизайн, умеют составлять флористические композиции, оформлять интерьеры. Это творческая и многогранная профессия. Флористике обучаются в инклюзивных и специальных группах. Талант­ливые студенты всегда могут зая­вить о себе. К примеру, одна из студенток с нарушением зрения получила международный сертификат после успешного выступления на чемпионате во Франции.

В завершение встречи Гуляим Стамбекова подчеркнула, что считает своевременным и важным решение о создании департамента инклюзивного и специального образования при Министерстве просвещения РК. Это свидетельствует о стремлении нашей страны обеспечить равные возможности обучения для всех казахстанцев. Этот шаг позволит улучшить координацию между различными структурами, работающими в сфере инклюзивного образования, и системно развивать их.

#Образование #колледж #инклюзивное образование

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