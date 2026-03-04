Эту работу провели сотрудники Областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан. Издание из 120 страниц снабдили переплетом и мягкой обложкой, и оно уже доступно для чтения всем жителям региона, имеющим проблемы со зрением. Отметим, что публикация проек­та Основного закона шрифтом Брайля – это практическое подтверждение принципа равного доступа всех граждан Казахстана к информации.

– Сначала мы скопировали проект Конституции на двух языках с сайта «Казахстанской правды», обработали его и с помощью компьютерной программы перевели на шрифт Брайля, – рассказала тифлобиблиограф Светлана Кубанова. – Потом на специальном принтере, который есть в нашей библиотеке, напечатали нужное количество страниц. Он не использует краску, а выдавливает рельефные точки на плотной бумаге. На всю работу у нас ушло несколько дней.

Состоялась презентация специализированного издания посетителям карагандинской спецбиблиотеки. Они взяли в руки напечатанный проект Конституции и высоко оценили его техническое исполнение. Незрячие читатели поблагодарили библио­текарей за то, что в преддверии референдума получили возможность ознакомиться с поправками в Основной закон нашей страны.

– Наша спецбиблиотека всегда идет в ногу со временем, – отметил председатель общества инвалидов «Жалын» Асхат Егеубаев. – Политические реформы – это сейчас самая обсуждаемая в обществе тема. Да, у незрячих людей есть возможность прослушать содержание проекта Конституции через Интернет, но информация лучше воспринимается, когда ты ее читаешь сам. Можно остановиться, поразмыслить, а потом вернуться к напечатанному.

Надо сказать, что жители с особыми потребностями Карагандинского региона активно участвуют в политической жизни страны. Во время выборов и референдумов они ходят на голосование. Все участки приспособ­лены для передвижения людей с ограниченными возможностями, а для заполнения бюллетеней сущест­вуют специаль­ные трафареты-накладки со шрифтом Брайля.