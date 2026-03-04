Равный доступ к информации для всех

Безбарьерная среда
4
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Карагандинской области подготовили проект Основного закона, напечатанный шрифтом Брайля.

фото автора

Эту работу провели сотрудники Областной спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан. Издание из 120 страниц снабдили переплетом и мягкой обложкой, и оно уже доступно для чтения всем жителям региона, имеющим проблемы со зрением. Отметим, что публикация проек­та Основного закона шрифтом Брайля – это практическое подтверждение принципа равного доступа всех граждан Казахстана к информации.

– Сначала мы скопировали проект Конституции на двух языках с сайта «Казахстанской правды», обработали его и с помощью компьютерной программы перевели на шрифт Брайля, – рассказала тифлобиблиограф Светлана Кубанова. – Потом на специальном принтере, который есть в нашей библиотеке, напечатали нужное количество страниц. Он не использует краску, а выдавливает рельефные точки на плотной бумаге. На всю работу у нас ушло несколько дней.

Состоялась презентация специализированного издания посетителям карагандинской спецбиблиотеки. Они взяли в руки напечатанный проект Конституции и высоко оценили его техническое исполнение. Незрячие читатели поблагодарили библио­текарей за то, что в преддверии референдума получили возможность ознакомиться с поправками в Основной закон нашей страны.

– Наша спецбиблиотека всегда идет в ногу со временем, – отметил председатель общества инвалидов «Жалын» Асхат Егеубаев. – Политические реформы – это сейчас самая обсуждаемая в обществе тема. Да, у незрячих людей есть возможность прослушать содержание проекта Конституции через Интернет, но информация лучше воспринимается, когда ты ее читаешь сам. Можно остановиться, поразмыслить, а потом вернуться к напечатанному.

Надо сказать, что жители с особыми потребностями Карагандинского региона активно участвуют в политической жизни страны. Во время выборов и референдумов они ходят на голосование. Все участки приспособ­лены для передвижения людей с ограниченными возможностями, а для заполнения бюллетеней сущест­вуют специаль­ные трафареты-накладки со шрифтом Брайля.

#Караганда #конституция #шрифт Брайля

Популярное

Все
Ербол Хамитов открыл счет медалям!
Триумф в Линце
Золотой пируэт в Альпах
Простая арифметика
«Время тюльпанов»
Мир перемен и судьба цивилизации
Социально значимый – экономически невыгодный?..
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Покупка в Интернете – кот в мешке
Воплотят инфраструктурную программу
Как ИИ и Big Data открывают недра
Дебют Нани и юбилейный гол Томасова
Жительницу Петропавловска беспокоит соседство с путепроводом
Пятая графа
Лесным хозяйствам – новая спецтехника
Важная глава в истории страны
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Слово о замечательном человеке
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Новый завод откроют в мае
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
История Ботая оживает в кино
Актогай: от добычи руды до выпуска красного металла
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Жизнь на жайляу
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Три дистанции – одна цель
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Город, доступный для всех
Есть условия, будут и результаты
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
Растет доступность транспорта для людей с инвалидностью

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]