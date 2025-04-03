Районный акимат завышал сумму арендной платы за жилье из госфонда

Недвижимость,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Нарушены права 145 граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой Актюбинской области выявлены нарушения, повлекшие необоснованное увеличение арендной платы на 50% для 145 жилых домов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В частности, постановлением акимата Уилского района была установлена оплата в размере 141,3 тенге за 1 кв м.  Однако расчеты были проведены без учета утвержденной методики, поскольку фактическая сумма должна составлять 70,65 тенге за 1 кв м.

На основании акта прокурорского надзора постановление акимата отменено, арендная плата за жилье снижена с 8 733 тенге до 4 367 тенге.

Кроме того, для 70 граждан сделан перерасчет, в настоящее время 3,1 млн тенге зачтены в счет арендной платы за 2025 год.

Также уменьшена задолженность 75 граждан, оплативших аренду частично, – с 3,3 млн тенге до 2,5 млн тенге.

По акту прокурорского надзора права 145 граждан восстановлены, нормативный правовой акт приведен в соответствие с законодательством, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

#жилье #аренда #жилфонд

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