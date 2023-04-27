Раз мартышка, два мартышка

Карагандинскому зоопарку впору праздновать қырқынан шығару. Недавно здесь впервые появились на свет сразу два детеныша карликовых мартышек-игрунок. Они считаются одними из самых маленьких приматов в мире. По размеру игрунки не крупнее белки. Их вес – около 300 г. Игрунки обладают цепкими когтями и длинным хвостом, что позволяет им ловко прыгать с ветки на ветку. Эти крохи обезьяньего мира занесены в Международную Красную книгу.

Имена малышам еще не дали, поскольку сотрудники пока не могут определить их пол. Пушистые детеныши с белыми кисточками на ушах постоянно сидят на руках и спинах родителей. Интересно, что самка не отпускает от себя малышей только в первую неделю после их рождения. Дальше о потомстве заботится самец. Он забирает у матери детенышей и носит их на спине, отдавая их ей только для кормления. Пока они питаются исключительно молоком, а с трехмесячного возраста уже смогут есть самостоятельно.

– К нам пару игрунок, которые стали родителями, привезли в прошлом году из Новосибирска, – рассказала директор Карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Зоопарк – это живой организм, он должен расти и развиваться. Мы хотим и дальше обмениваться животными с другими зоопарками, закупать редкие экземпляры, приобретать пару тем, у кого ее нет. Хотим, чтобы горожане – взрослые и дети – приходили к нам с удовольствием.

Надо отметить, что за последние три года в зоопарке улучшились условия содержания животных. Для них построили новые просторные вольеры и загоны. Возобновлено строительство зимнего здания. В этом году зоопарк Караганды приняли в члены Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Около десяти лет он являлся кандидатом. Теперь же благодаря членству в ЕАРАЗА у карагандинских зоологов появилась возможность бесплатно обмениваться животными и делиться опытом с коллегами из разных стран.