Размер компенсации возмутил пострадавших от паводков жителей Актобе

Пострадавших от паводков актюбинцев возмутил размер компенсаций за уничтоженное жилье. Уже со следующей недели горожане смогут получить от 100 тысяч до одного миллиона тенге. Минувшей весной большая вода разрушила или полностью смыла полторы сотни домов в регионе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana TV.

Выбитые стекла, потрескавшийся фундамент и полный хаос в комнатах. Так выглядит дом Жетписбая Дошаева после паводка. Во время апрельского половодья его семья из 8 человек уехала в общежитие, где размещали пострадавших. Так и ютятся в нем до сих пор. В качестве компенсации мужчине предложили всего 139 тысяч тенге. Но этой суммы не хватит даже на стройматериалы.

"Даже не знаю, как будем восстанавливать дом. Нужно его заново отстраивать, но таких денег у нас нет. Мы хотим, чтобы власти дали нам новое жилье. Пусть это будет дом или квартира, главное, чтобы была крыша над головой", – говорит житель Актобе Жетписбай Дошаев.

Сейчас в общежитии остается 6 семей. Паводок разрушил их единственное жилье, идти людям просто некуда. В таком положении оказалась и Акбота Уразова. Вместе с пятью детьми она второй месяц ютится в крохотной комнатке. Другого варианта у многодетной матери нет.

"У меня был дом площадью 71 квадратный метр. Ущерб от паводка оценили в 1 миллион 186 тысяч тенге. На эти деньги даже фундамент не залить! Мне сразу сказали: ни новый дом, ни землю давать не будут. Придется брать эти деньги, иначе совсем без ничего останемся", – отмечает Акбота Уразова.

Во время весеннего половодья в Актобе пострадало 142 дома. Общая сумма компенсации составила 127 миллионов тенге. Суммы ущерба в каждом случае разные: от 100 тысяч до 3 миллионов, рассказал аким города. Правда, на выплаты от государства могут рассчитывать не все.

"22 дома не имеют документов, соответственно, нет оснований для выплат. Но мы их не оставим в беде. Мы им посоветовали сделать документы, после чего оценочная компания сможет по техпаспорту определить и уже дефектный акт будет делать", – говорит аким Актобе Асхат Шахаров.

Компенсации за разрушенное большой водой жилье выплатят из городского бюджета. Деньги выделяют только на ремонт, подчеркнул глава города. А вот новую мебель и бытовую технику пострадавшие должны покупать за свой счет.