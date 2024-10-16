Разобраться с инфоцыганами потребовал депутат

Общество
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Депутат Мажилиса Жаркынбек Амантай требует регламентировать деятельность так называемых «инфоцыган» - блогеров, коучей, тренеров. Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Важная проблема, которая всколыхнула общество, — рост дешевых умов, продавцов некачественных знаний в социальных сетях. Если разобраться, в социальных сетях есть множество курсов, вебинаров, тренингов продавцов – блогеров, бизнес-тренеров,  которые утверждают, что покажут всем путь к счастью, научат быстро разбогатеть, избавят всех от стресса, за месяц превратят в звезду, научат быстро похудеть, петь и так далее - реклама блогеров, бизнес-тренеров, коучей, психологов и мотиваторов дует, как ветер, и подогревает торговлю (перевод с казахского языка – прим.авт), - начал свой запрос депутат. 

Он констатировал, что среди таких блогеров есть известные в стране представители шоу-бизнеса, хотя большинство из них не имеют специального образования, но они дают платные консультации. 

«Сбивают с толку народ. Некоторые просто собирают с людей деньги, не предоставляя никакого образования. Инфоцыгане злоупотребляют доверием граждан, используя некоторые психологические методы, чтобы убедить купить их услуги и курсы. Погоня за легкими деньгами приводит к тому, что человек тратит время и деньги на пустые обещания вместо развития реальных навыков. Они пропагандируют бесполезную и не правдивую, и даже вредную информацию. Примером могут служить действия молодого блогера, считавшего себя литературным аналитиком и оскорбившего стихотворения Мукагали Макатаева», - сказал депутат. 

По его мнению, инфоцыгане негативно влияют на репутацию компетентных экспертов, предоставляющих ценную информационную продукцию. 

«В результате из-за таких цыган разрушаются многие семьи, увеличивается количество разводов, многие дети остаются сиротами. Несмотря на то, что продавцы информации зарабатывают миллионы через социальные сети, они не платят в бюджет ни копейки налогов. Настало время внимательно посмотреть на это и регулировать это законодательно. В 2023 году по этому поводу была опубликована петиция, но никто не обратил на это внимание», - считает мажилисмен. 

Жаркынбек Амантай считает, что правительству следует проверить законность деятельности предоставляющих платные курсы, вебинары, продавцов информационных продуктов через социальной сети и разработать регулирующий их деятельность законопроект. 

«Следует рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения, необходимо усилить мониторинг интернета и оперативно реагировать на нарушения закона. Должны быть утверждены профессиональные стандарты для бизнес-тренеров», - сказал он.

#депутат #инфоцыгане

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