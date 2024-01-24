Новый стандарт для электронных паспортов здоровья разработали в Казахстане

Здравоохранение
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Новый стандарт, хоть и является добровольным, но ставит перед собой цель создания унифицированной модели электронного паспорта здоровья

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2024 года вступил в действие национальный стандарт «Электронное здравоохранение. Функциональная модель электронного паспорта здоровья», который был разработан Национальным научным центром развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, предает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт.

На сегодня в здравоохранении Казахстана действует множество медицинских информсистем, которые используются для автоматизации повседневной деятельности медицинских организаций и сбора различной информации.

"Новый стандарт, хоть и является добровольным, но ставит перед собой цель создания унифицированной модели электронного паспорта здоровья (ЭПЗ), которая станет ключевым элементом новой парадигмы электронного здравоохранения", – пояснили разработчики.

Мировой опыт показывает, что эффективные медицинские информсистемы не только собирают данные, но и становятся механизмом для предотвращения ошибок, обмена новыми клиническими знаниями и обучения.

Стандарт СТ РК 3959-2023 предоставляет перечень функций, необходимых для реализации системы ЭПЗ, с основным акцентом на электронных медицинских записях каждого гражданина.

«Стандарт детально описывает функциональности системы ЭПЗ, включая оказание медицинской помощи, поддержку оказания медицинской помощи, поддержку здоровья населения, административную инфраструктуру записи, поддержку инфраструктуры записи и инфраструктуру безопасности», - отметили в КазСтандарте.

Кроме того, согласно стандарту электронные медицинские записи и ЭПЗ станут доступными для всех участников здравоохранения, включая диагностические центры, лечебные учреждения, административные органы и научные исследовательские институты.

#здоровье #паспорт #стандарт #информсистема

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