Разрыв в знаниях между сельскими и городскими школами начал сокращаться в Казахстане

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал о результатах международного исследования PISA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как доложил на заседании правительства министр просвещения Гани Бейсембаев, в Казахстане около 8 тыс. школ, из которых 67% – сельские школы. При этом каждая вторая сельская школа – малокомплектная.

В них обучается 40% всех школьников всей страны. Поэтому правительством уделяется особое внимание развитию сельских школ, улучшению их материально-технической базы и снижению разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

«Сокращение разрыва между городскими и сельскими школами подтверждается и результатами международных исследований PISA. По сравнению с результатами PISA-2018 показатель разницы в математической и естественной грамотности в 2022 году сократился на 4-5 баллов, а уровень грамотности чтения остался прежним», – отметил Гани Бейсембаев.

Напомним, по итогам рейтинга PISA-2018 по математической грамотности разрыв между городским и сельскими школами составлял 22 балла, а в PISA-2022 сократился до 18 баллов.

Также по естественно-научной грамотности в 2018 году был 31 балл, а в 2022 году — 26 баллов.

Таким образом, международное исследование показывает, что качество образования в сельских школах повышается.