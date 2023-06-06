Разукрасим все планеты Статьи 6 июня 2023 г. 1:30 551 Азамат Букетов, Семей В Детской художественной студии музея Невзоровых завершился учебный год. фото автора Юные художники показали, чему они научились за девять месяцев. Итоговая выставка свое название «Разукрасим все планеты» получила неспроста. Пытливый, непосредственный, озорной ум ребенка стремится объять необъятное, а каждый юный автор словно хочет дотянуться кистью до всего, до чего только можно дотянуться. Конечно же, неизведанное манит своей таинственностью и непостижимостью. Именно поэтому ключевой мотив в работах воспитанников студии – бескрайний космос, внеземные цивилизации и невиданные миры, космические корабли и летающие тарелки. Вот обезьянки путешествуют в поисках бананов (работа Богдана Коновалова), служба космоклининга Полины Фомичевой очищает звезды, чтобы они светили нам еще ярче. А на рисунках Арины Сысоевой и Алины Хусаиновой инопланетяне крадут собственность землян. Наверное, для того, чтобы изучить изъятые образцы и стать человечнее. Мир «Куда не ступала нога человека» изобразила Екатерина Логвиненко. Таинственным образом разные стихии сливаются воедино под кистью Алины Женискан. Встречаются и вполне приземленные сюжеты, ведь загадочное и неизведанное может быть совсем рядом. Так, у Лейлы Успановой ученые орбитальной станции разглядывают нашу планету в иллюминатор, а Яна Резникова красочно передала подводный мир в батике. Вернисаж украсили своим выступлением ученики новой театральной студии Андрея и Анастасии Глушковых. Они представили два спектакля – «А что у вас?» по стихам Сергея Михалкова и «Сказку о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина. После выставки студийцы отправились на каникулы за свежим загаром, отдыхом и новыми впечатлениями для своих будущих работ. Пред. След. Пред. След. #дети #Семей #школа #выставка #музей #искусство #окончание #художественная школа