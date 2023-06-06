Юные художники показали, чему они научились за девять месяцев. Итоговая выставка свое название «Разукрасим все планеты» получила неспроста. Пытливый, непосредственный, озорной ум ребенка стремится объять необъятное, а каждый юный автор словно хочет дотянуться кистью до всего, до чего только можно дотянуться.

Конечно же, неизведанное манит своей таинственностью и непостижимостью. Именно поэтому ключевой мотив в работах воспитанников студии – бескрайний космос, внеземные цивилизации и невиданные миры, космические корабли и летающие тарелки. Вот обезьянки путешествуют в поисках бананов (работа Богдана Коновалова), служба космоклининга Полины Фомичевой очищает звезды, чтобы они светили нам еще ярче. А на рисунках Арины Сысоевой и Алины Хусаи­новой инопланетяне крадут собственность землян. Наверное, для того, чтобы изучить изъятые образцы и стать человечнее.

Мир «Куда не ступала нога человека» изобразила Екатерина Логвиненко. Таинственным образом разные стихии сливаются воедино под кистью Алины Женискан. Встречаются и вполне приземленные сюжеты, ведь загадочное и неизведанное может быть совсем рядом. Так, у Лейлы Успановой ученые орбитальной станции разглядывают нашу планету в иллюминатор, а Яна Резникова красочно передала подводный мир в батике.

Вернисаж украсили своим выступлением ученики новой театральной студии Андрея и Анастасии Глушковых. Они представили два спектакля – «А что у вас?» по стихам Сергея Михалкова и «Сказку о попе и о работнике его Балде» Александра Пушкина.

После выставки студийцы отправились на каникулы за свежим загаром, отдыхом и новыми впечатлениями для своих будущих работ.