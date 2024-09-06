Развитие атомной энергетики обсудили эксперты в Петропавловске

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» определил дату республиканского референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года».

В этой связи на заседании экспертного клуба «SARAP» обсуждались ключевые вопросы общенационального референдума, касающиеся строительства АЭС, экологических рисков и безопасности, социального влияния на государственные решения и новой общественно-политической культуры, обозначенные в Послании.

В мероприятии приняли участие депутаты Северо-Казахстанского областного и городского маслихатов, представители областного акимата, общественных советов, специалисты в области атомной энергии и экологии, молодежные активисты и представители гражданского общества, партий и КИОР.

Все предложения и замечания, озвученные участниками заседания, будут проанализированы и направлены в секретариат Национального курултая, в уполномоченные органы.

Модератором заседания клуба выступил руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Тасым Риззат Берікұлы.

«Эмоциональный фон был разным по этому вопросу, - отметил он в интервью. - Сегодня на нашей площадке мы хотим, чтобы все высказались. Наша главная задача сделать так, чтобы решения принимались не на эмоциях, а на основе концептуальных данных профильных специалистов. И сегодня в первую очередь выступят профильные специалисты. А мы как институт гражданства выскажем свою позицию»

«Я глубоко изучаю этот вопрос, - говорит депутат городского маслихата Елена Семидоцких. – Нужно выбрать хорошую компанию, которая будет строить атомную электростанцию, и все у нас получится, здесь бояться нечего».

Ранее региональные заседания экспертного клуба прошли в Кокшетау, Семее и Павлодаре, планируется провести подобные встречи в Туркестане, Жезказгане и Мангистау.