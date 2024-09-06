Развитие атомной энергетики обсудили эксперты в Петропавловске

АЭС
51
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Перспективы развития атомной энергетики в Казахстане обсудили в Петропавловске участники регионального заседания экспертного клуба «SARAP», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото автора

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» определил дату республиканского референдума по вопросу строительства АЭС – 6 октября 2024 года».

В этой связи на заседании экспертного клуба «SARAP» обсуждались ключевые вопросы общенационального референдума, касающиеся строительства АЭС, экологических рисков и безопасности, социального влияния на государственные решения и новой общественно-политической культуры, обозначенные в Послании.

В мероприятии приняли участие депутаты Северо-Казахстанского областного и городского маслихатов, представители областного акимата, общественных советов, специалисты в области атомной энергии и экологии, молодежные активисты и представители гражданского общества, партий и КИОР.

Все предложения и замечания, озвученные участниками заседания, будут проанализированы и направлены в секретариат Национального курултая, в уполномоченные органы.

Модератором заседания клуба выступил руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Тасым Риззат Берікұлы.

«Эмоциональный фон был разным по этому вопросу, - отметил он в интервью. - Сегодня на нашей площадке мы хотим, чтобы все высказались. Наша главная задача сделать так, чтобы решения принимались не на эмоциях, а на основе концептуальных данных профильных специалистов. И сегодня в первую очередь выступят профильные специалисты. А мы как институт гражданства выскажем свою позицию»

«Я глубоко изучаю этот вопрос, - говорит депутат городского маслихата Елена Семидоцких. – Нужно выбрать хорошую компанию, которая будет строить атомную электростанцию, и все у нас получится, здесь бояться нечего».

Ранее региональные заседания экспертного клуба прошли в Кокшетау, Семее и Павлодаре, планируется провести подобные встречи в Туркестане, Жезказгане и Мангистау.

#Петропавловск #АЭС

Популярное

Все
Быть первым трудно, но интересно!
Слово ученого должно быть убедительным
Его называли казахским Бетховеном
Референдум в новых законодательных условиях
Девять важных шагов в жизни общества и государства
Соцсети помогают «прокачивать» казахский
Адаптацию детей к учебному году надо было начинать в конце августа...
Елемес Шотанов, сутками пропадая на службе, всегда был уверен – дома все в порядке
«Эйзенштейн в Алма-Ате 1941–1944»
Жители столицы бережно хранят воспоминания о легендарном горожанине Сыпане Макиулы
Интернационализация высшего образования открывает большие возможности для развития
Филологи утверждают, что даже 70-летний человек может за 4–5 месяцев изучить казахский язык до уровня А1
Дома по осени считают
Пришло время работы над ошибками
Укрепим медицинскую науку
Жить по средствам, но с оптимизмом
Президент принял руководство фондов Арабской координационной группы
Китай меняется на глазах
Свыше 7 тыс. пострадавших от паводков семей получили новое жилье в РК
Нурдаулет Жумагали стал серебряным призером парижской Паралимпиады
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Народ – источник власти
Хорошо быть полиглотом
В Казахстане проживает одна Конституция
Конституционная реформа показала свою эффективность
Референдум стал актом гражданской справедливости
Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив
Закон прямого действия
Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Инструмент трансформации общества и государства
Казахстан завоевал первую медаль на Паралимпиаде
Представитель АНК: «Конституция – основа для социального, экономического и политического развития страны»
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Паралимпиада: расписание на субботу
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Более 50% казахстанцев готовы принять участие в референдуме…
Референдум по строительству АЭС: где астанчане смогут узнат…
Слово ученого должно быть убедительным
Казахстанцы смогут получить полную информацию о строительст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]