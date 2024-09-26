Развитие энергетики нельзя политизировать - эксперт

АЭС
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Анвар Ахметов

В последнее время темой номер один в соцсетях стал вопрос о надвигающемся энергетическом кризисе и поиске путей по его преодолению

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

При этом есть желающие под соусом заботы о безопаснос­ти или экологических сооб­ражений излишне политизировать проблему. Как считает член эксперт­ного совета по тарифам при Северо-Казахстанском областном депар­таменте КРЕМ, почетный гражданин Петропавловска Александр Казанцев, «ни в коем случае нельзя превращать в политические дебаты решение, необходимое для развития государства в экономическом, социальном направлении...» Речь идет о референдуме по строительству АЭС, назначенном на 6 октября текущего года.

 Александр Васильевич, почему возник дефицит электроэнергии, каким образом он компенсируется и почему его не могут перекрыть столь популярные сегодня вет­ряные или солнечные электростанции?

– В Концепции развития электроэнергетической отрасли РК на 2023–2029 годы, утвержденной постановлением правительства, дается объяснение: «Причинами дефицита электроэнергии и мощности являются высокая аварийность, технические ограничения генерирующего оборудования, недос­таточное количество маневренных мощностей для компенсации дисбаланса в энергосистеме».

По данным Министерства энергетики РК за 2023 год, потребление электроэнергии превысило ее производство на 2%. При этом, по прогнозу, к 2030-му дефицит составит 11%, то есть 13 млрд киловатт-часов.

Ежегодное отставание объемов производства прогнозируется на уровне 1,6%, и это с учетом вновь вводимых и реконструируемых мощностей, но без учета возможного выбытия пока еще действующих ТЭЦ, поэтому дефицит может быть гораздо больше.

Суточный же дефицит по респуб­лике уже достиг 1 500 мегаватт... И традиционно перекрывается перетоками из соседних стран, в основном из российской энергосистемы.

Теперь о ВИЭ. Доля их выработки в общей генерации – около четырех процентов, причем себестоимость этой электроэнергии в сравнении с теми же угольными электростанция­ми довольно высока. К тому же «вет­ряки» и «панели» обладают низкой надежностью и нестабильностью в эксплуатации, обусловленной суровыми климатическими условиями (-30, -40 градусов мороза, отсутствие ветра, солнца, аккумуляторов большой емкости).

Таким образом, преимуществ ВИЭ в виде неисчерпаемости и возобновления «запасов» ветра и солнечного тепла, а также отсутствия вредных выбросов для решения проблем дефицита электро­энергии явно недостаточно. Для того чтобы иметь гарантированный рост экономики, необходимо в первую очередь обеспечить надежную энергосис­тему, опережающую в своем развитии пот­ребности страны в электроэнергии.

К тому же Казахстан стал участником международного соглашения об углеродной нейтральности, а это значит, что надо сокращать мощности угольных станций, переводя их на газ, строить новые газогенераторные станции, развивать ВИЭ и, конечно же, строить АЭС.

 Ну, с дефицитом электроэнергии более или менее ясно. Пояс­ните, что означает «недостаток маневренных мощностей»?

– Поскольку суточный график нагрузок в связи с дефицитом электроэнергии разбалансирован, то основная повышенная потребность в ней возникает именно в часы пик. Это происходит утром, с началом работы большинства энергоемких предприятий, и вечером, когда к промышленному потреблению, потреблению социальных объектов добавляются освещение и бытовое потребление.

В пиковые часы резко возрастает нагрузка на генерирующее оборудование станций, но они не могут одномомент­но выдать дополнительную маневренную мощность. Для решения этой проблемы и нужно иметь резервные генерирующие установки, которых у Казахстана нет. Энергоблоки атомной электростанции в заданном режиме могли бы обеспечить маневренные нагрузки.

 Если наш дефицит электро­энергии перекрывается перетоками из России, то стоит ли что-то менять?

– Менять необходимо. Во-первых, наша страна становится энергозависимой. Во-вторых, в пиковые часы суток импортируемая электроэнергия является самой дорогой, поскольку в России действует дифференциация тарифов по зонам суток, в часы пик тарифы самые высокие, кроме того, действует балансирующий рынок, когда покупка сверх заявленного объема энергии происходит с возрастанием ее цены.

Важным условием надежности сис­темы энергообеспечения является наличие резервных мощностей энергетических объектов, необходимость в которых обусловлена неравномерным характером потребления электроэнергии, а также условиями обеспечения бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей, поскольку не бывает безотказного производства. Поэтому мы опять, и без всякой «политики», заметьте, приходим к необходимости строительства атомной электростанции.

 Ну хорошо, так может, и Казахстану каким-то образом сбалансировать суточный график нагрузок на энергосистему? Внедрить ту же дифференциацию тарифов по зонам суток?

– Сбалансировать график нагрузок – значит равномерно распределить их по часам суток. Например, ночью потребление минимальное, силовые трансформаторы работают вхолостую, неся большие потери невостребованной электроэнергии, однако утром и вечером они перегружены.

Преимущества дифференциации по зонам суток: сокращение пиковых нагрузок и замедление износа генерирующего оборудования, распределительных сетей, трансформаторов; экономия топлива, используемого при производстве электроэнергии; уменьшение технических потерь в сетях; снижение выбросов в атмосферу.

Для выравнивания суточного графика нагрузок необходимо вернуться к вопросу дифференциации тарифов по зонам суток, что выгодно прежде всего самой энергосистеме. Коэффициент использования установленной мощнос­ти ныне составляет не более 65%, при этом сохраняется большой дефицит все тех же маневренных мощностей, которые могла бы обеспечить АЭС...

 Из сказанного выше следует, что Вы убеждены в необходимос­ти строительства в Казахстане атомной электростанции?

– А у Вас есть какое-то другое решение? Его по определению нет и не будет. Еще год назад – в предыдущем Послании – Главой государства была поставлена задача по формированию «прочного промышленного каркаса», обеспечению экономической самодостаточности страны, стабильного экономического роста ВВП на уровне 6–8% в год, чтобы увеличить объем национальной экономики в два раза. А это требует опережающего развития энергетики с соответствующим увеличением постоянно действующих генерирующих мощностей, а именно – строительства атомной электростанции.

 

#строительство #АЭС #мирный атом

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