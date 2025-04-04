Развитие рынка авиатоплива рассмотрели в правительстве РК

Экономика,Нефть и Газ
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Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства, касающихся развития рынка авиатоплива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров представил подходы по совершенствованию механизма ценообразования на авиатопливо. В частности, по реализации авиатоплива через оптовых и розничных реализаторов, в том числе аэропортами.

Внимание было уделено импортозамещению. На сегодня производство группы КМГ покрывает потребности в авиатопливе отечественных авиакомпаний и госавиации. Согласно данным КМГ, к 2031 году объем производства авиатоплива увеличится до 1,5 млн тонн, в том числе в результате расширения ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс».

Кроме того, обсуждены перспективы изменения структуры финансирования аэропортов. Введение сервисной модели доступа к инфраструктуре снизит их зависимость от неконтролируемых доходов от авиатоплива, а также даст импульс развитию сферы аэропортовых услуг.

В данном направлении для стимулирования модернизации инфраструктуры аэропорта рассмотрена возможность реализации Правил ключевой мощности, разработанных в рамках исполнения Указа Президента «О мерах либерализации экономики», с предоставлением единоразовой отсрочки аэропортам, имеющим согласованные инвестиционные проекты.

Заслушаны предложения министров энергетики Ерлана Аккенженова, транспорта - Марата Карабаева, заместителя председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Асета Магауова и др.

По итогам совещания Премьер-министр дал ряд поручений.

#рынок #проекты #авиатопливо

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