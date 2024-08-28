Развитие ядерной отрасли обсудили в Астане

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Пьер-Поль Отениссан, глава подразделения EDF по развитию бизнеса в Азии:

– Правительство Казах­стана поставило конкретные цели по диверсификации источников энергии и сокращению выбросов углекислого газа. В этом контексте ядерная энергетика может стать эффективным решением, и мы готовы поделиться нашим опытом и знаниями в этом направлении. Мы планируем работать с казахстанскими специалистами и сотрудниками, развивая необходимые компетенции и навыки в области ядерной энергетики. Это очень долгосрочный проект, и мы готовы поддержать Казахстан на этом пути. Наша основная цель – обеспечение безопасности в области ядерной энергетики.

Ядерная энергетика не производит отходов, поэтому она признана Европейским сою­зом в качестве «зеленой» энергетики. Мы также рассматриваем возможности в области возобнов­ляемых источников энергии, включая солнечные панели и ветряные турбины, а также гидроэлектростанции. У Казахстана в этом направлении большой потенциал, и мы также стремимся укрепить сотрудничество в области транспортировки и распределения энергии.

Чао Ган, вице-президент Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC):

– На данный момент в Китае 57 действующих АЭС и 47 находятся на этапе строительства. Есть возможность озна­комиться с китайскими площадками АЭС. Казахстан и Китай являются соседями уже давно, и наша страна готова поделиться своими знаниями в области строительства АЭС. У нас также есть постоянная цепочка поставок для ядерной отрасли, и мы хотим со своей стороны предоставить помощь Казахстану в развитии экономичного и надежного АЭС.

Хочу отметить, что современные АЭС обладают минимальными рисками благодаря комплексным мерам безопасности, в том чис­ле методам переработки ядерных отходов. Зачастую риски связаны с вопросами к тому, как перерабатываются ядерные отходы, что с ними дальше происходит и какое влияние они оказывают на окружающую среду. Могу с уверенностью сказать, что в Китае влияние на окружающую среду отсутствует, потому что в течение нескольких десятилетий проводились испытания с малым, средним и высоким воздействием, и на данный момент такого влияния не наблюдается. Также важно информировать общественность о деятельности атомных электростанций и мерах безопасности. Это является ключевым фактором для создания доверия и понимания в обществе.

Гийом Пюраве, вице-президент компании Assystem:

– Assystem работает уже более 60 лет и обладает обширным опытом работы в ядерной отрас­ли. Мы ведем свою деятельность не только во Франции, но и по всей Европе, включая Великобританию. Наши проекты реализуются также в Турции и Саудовской Аравии. На проекте в Аракаме мы сотрудничаем с компанией KHNP, и все четыре блока на данный момент завершены. Мы также реализуем проекты в Чехии, Франции и Великобритании.

Самый главный совет Казахстану – развивать соответствующие компетенции в ядерной области. Строительство любой атомной электростанции занимает от 10 лет. Но после запуска в эксплуатацию, будь то на 30, 40 или 50 лет, также необходимы высококвалифицированные профессионалы. Поэтому крайне важно развивать профессиональные и компетентные знания. При этом на строительство АЭС требуется привлечь около 20 тысяч сотрудников, и это подчеркивает необходимость развития соответствующих навыков и компетенций. Многие страны начинали строить АЭС впервые и сталкивались с вызовами. Казахстану важно изучить опыт других стран и обеспечить максимальную открытость и диалог с населением, повышая их информированность о возможнос­тях и вызовах. Это приведет к устойчивому развитию. Технологии развиваются каждый день, и профессионалы должны постоянно улучшать свои навыки и развивать свои знания. Это огромная ответственность, так как ядерные проекты – долгосрочные.