Развивать электронную торговлю в рамках ЕАЭС рекомендовал Токаев

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Электронная торговля стала мировой тенденцией и постепенно вытесняет офлайн-продажи, поэтому развитию торговых интернет-площадок необходимо уделять внимание в рамках Евразийского экономического союза, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Основной тенденцией сегодняшнего дня является бурное развитие онлайн-торговли, которая, стирая границы между странами, постепенно вытесняет традиционные магазины. Считаю, что и нам следует создавать условия для развития национальных и союзных (в рамках ЕАЭС – прим. автора) торговых площадок. Важно повысить доверие населения к онлайн-торговле", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Президента, потребуется решение вопросов безопасности товаров, защиты прав потребителей, а также обеспечения полноты уплаты налогов и таможенных пошлин.
"В рамках работы комиссии по развитию электронной торговли предлагаем целесообразным предусмотреть все эти моменты", – резюмировал Глава государства.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что ЕАЭС станет мощным и действенным фактором посткризисного восстановления экономик стран-участниц. А Казахстан будет продолжать прилагать усилия для превращения Союза в эффективную и авторитетную организацию.