​Развивать цифровые технологии

В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества с компанией в сфере развития в Казахстане новых индустриальных направлений с применением цифровых технологий. В Послании народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Президент страны Нурсултан Назарбаев отметил, что развитие цифровой индустрии даст импульс всем другим отраслям.

Как известно, Telia Company – владелец контрольного пакета акций АО «Кселл» – является одним из первых участников рынка развития мобильной связи в нашей стране. Демонстрируя свою приверженность Казахста­ну, продолжая наращивать свое присутствие в стране, Telia взяла на себя ведущую роль в работе по организации шведского присутствия на Международной выставке «ЭКСПО-2017», основными темами которой станут цифровизация и 5G.