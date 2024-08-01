Разыскиваемых за убийство шымкентцев задержали в Московской области

Фото: ДП Шымкента

Оперативники ДП Шымкента при проведении розыскных мероприятий совместно с российскими коллегами установили местонахождение и задержали двоих подозреваемых в убийстве, сообщает Kazpravda.kz

«Они зимой прошлого года около 05:00 утра тайно проникли в чужой дом, где с использованием бит и металлических прутов на почве личной неприязни избили троих мужчин. От полученных телесных повреждений один из них скончался в карете скорой помощи», - рассказали в полиции Шымкента.

Решается вопрос об экстрадиции задержанных в Казахстан, добавили в ДП города.