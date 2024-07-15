Реабилитационный центр для военнослужащих ВС РК открылся в Бурабайском районе

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Айман Аманжолова
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Медицинское подразделение находится в ведении главного военного клинического госпиталя министерства обороны в г. Щучинске Акмолинской области

Фото: gov.kz

В торжественном мероприятии открытия реабилитационного центра приняли участие аким Бурабайского района Арай Садыков, представители руководства министерства обороны, главного военно-медицинского управления Вооруженных сил и личный состав Щучинского гарнизона.

С важным событием участников мероприятия поздравил заместитель министра обороны по тылу и военной инфраструктуре генерал-лейтенант Каныш Абубакиров. Он отметил, что это первый центр реабилитации, где будут проходить санаторно-курортное и восстановительное лечение военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях, в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и отличившиеся в боевой и повседневной жизнедеятельности войск.

«С учетом приоритета здоровья нации, обозначенного главой государства, министр обороны поставил задачу в кратчайшие сроки создать центр восстановительного лечения военнослужащих. Сегодня мы являемся свидетелями этого события. Укомплектованный профессионально подготовленными специалистами и оснащенный современным оборудованием центр позволит ежегодно проводить медицинскую реабилитацию более 1500 военнослужащих с заболеваниями сердца, дыхательной, нервной систем и опорно-двигательного аппарата», – раскрыл возможности подразделения заместитель министра.

Как сообщил начальник главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Ержан Смайыл, за один заезд, длящийся десять суток, здесь могут пройти реабилитацию 60 человек. Пациенты смогут заняться лечебной физкультурой, получить фито-, физиолечение, включающее электросветолечение, магнитотерапию, парафинолечение и электросон, комплекс водных процедур, лечебно-профилактический массаж, ингаляции и аэротерапию.  

На днях состоялся заезд в отделение реабилитации 30 военнослужащих. В последующие месяцы центр перейдет на полную загрузку.

 

#здоровье #военнослужащие #Бурабай #МОРК #Санаторий

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