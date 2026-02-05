В рамках исполнения поручений Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, озвученных 28 января 2025 года на расширенном заседании Правительства, проводится работа по обеспечению системного развития электроэнергетической отрасли и переход к новому уровню инфраструктурной надежности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Меры Правительства в лице Министерства энергетики направлены на наращивание установленной мощности, запуск масштабных проектов по модернизации и строительству новой генерации, а также формирование устойчивого инвестиционного механизма, повышающего надежность и энергетическую безопасность.

По данным Минэнерго, к концу первого квартала 2027 года страна полностью закроет внутренние потребности в электроэнергии, а к 2029 году выйдет на устойчивый профицит.

Текущий облик энергосистемы

С учетом введенных новых объектов энергосистема Казахстана включает 241 энергоисточник, из которых 162 относятся к возобновляемым источникам энергии.

По словам министра энергетики РК Ерлана Аккенженова, уже реализуемые проекты позволят в среднесрочной перспективе обеспечить потребности экономики в электроэнергии.

«Министерство уже реализует ряд крупных проектов, которые позволят полностью закрыть потребности экономики в электроэнергии к 2027 году, а к 2029 году планируется выход на уверенный профицит. По поручению Президента сейчас разрабатывается проект по развитию угольной генерации – ставка делается на технологии чистого угля. В планах строительство новой станции в городе Курчатове и ГРЭС-3 в Экибастузе. Параллельно в порядок приводится действующая инфраструктура. Также в 2026 году ожидается ввод более 2,6 тыс. МВт новых мощностей. Вся работа нацелена на одно – обеспечить надежность, эффективность и устойчивость энергосистемы всей страны», — отметил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов.

По итогам 2025 года общая установленная мощность энергосистемы достигла 26,7 ГВт, увеличившись на 1,4 ГВт по сравнению с предыдущим годом. Основной объем генерации формируется за счет традиционных источников.

В структуре установленной мощности на угольные электростанции приходится 13,8 ГВт, на газовые – 6,8 ГВт, на крупные гидроэлектростанции – 2,5 ГВт. Доля возобновляемых источников энергии составляет 3,6 ГВт.

Такой баланс позволяет одновременно обеспечивать стабильность энергосистемы и поэтапную диверсификацию энергобаланса.

План до 2035 года: более 26 ГВт новой генерации

Работа в рамках Плана развития энергетической отрасли до 2035 года, предусматривающего ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей, активно продолжается.

Рост обеспечивается за счет ряда направлений:

• 5 ГВт – модернизация и расширение действующих станций;

• 10,5 ГВт – строительство новой традиционной генерации;

• 8,4 ГВт – проекты ВИЭ;

• 2,4 ГВт – атомная электростанция.

Такой баланс между обновлением существующих мощностей и созданием новых объектов позволяет решать задачу, поставленную Президентом, – обеспечить надежность энергоснабжения при опережающем росте экономики.

Маневренная генерация – ключевой приоритет

Одним из центральных направлений развития отрасли стало наращивание маневренной генерации. Порядка 31,4% новых мощностей приходится на сегмент, обеспечивающий регулировку нагрузки и гибкость энергосистемы. В его структуре – гидроэлектростанции – 1,17 ГВт, парогазовые установки – 5,6 ГВт и Экибастузская ГРЭС-3, где 1,5 ГВт из 2,64 ГВт будут выполнять маневренные функции.

На завершающей стадии реализации находятся проекты строительства ПГУ в Кызылординской области – 240 МВт, Туркестанской области – 1 тыс. МВт, а также проекты по переводу Алматинских ТЭЦ на газ общей мощностью 1101 МВт. В ближайшие три года ввод будет ориентирован преимущественно на покрытие дефицита регулировочной мощности.

ВИЭ и системы накопления энергии

Развитие возобновляемой энергетики сопровождается внедрением систем накопления энергии.

В рамках крупных проектов ВИЭ предусмотрен ввод накопителей общей емкостью более 3 ГВт·ч. Это позволит аккумулировать избыточную выработку в часы низкого спроса и использовать ее в периоды пиковых нагрузок, повышая устойчивость Единой энергетической системы.

Инвестиции: переход от планов к реализации

В активной стадии реализации сегодня находятся 81 проект суммарной мощностью 15,3 ГВт на общую сумму 13,1 трлн тенге, в том числе:

• 30 проектов традиционной генерации мощностью 10,2 ГВт;

• 51 проект ВИЭ мощностью 5,1 ГВт.

В 2024 году между Министерством энергетики и энергопроизводящими организациями были заключены 14 инвестиционных соглашений общей мощностью порядка 2 ГВт, а в 2025 году – еще 2 соглашения мощностью 775,9 МВт. Это стало результатом перезапуска инвестиционного цикла и восстановления экономической привлекательности отрасли.

Аукционные механизмы и новые ПГУ

В рамках аукционных торгов по отбору маневренной генерации реализуются 4 проекта парогазовых установок суммарной мощностью порядка 1,8 ГВт в Туркестанской, Кызылординской областях, области Ұлытау и городе Алматы.

Кроме того, в августе 2024 года по итогам очередных аукционов определены проекты ПГУ в Жамбылской, Актюбинской и Атырауской областях общей мощностью 700 МВт со сроками завершения в 2028 году. В декабре 2025 года проведены торги на строительство ПГУ в Астане мощностью 500 МВт.

Кроме того, в этом году завершится важнейший экологический проект – перевод Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ.

Угольная генерация и стратегические решения

По поручению Президента разрабатывается отдельный проект по развитию угольной генерации с применением технологий «чистого угля». В план войдут проекты суммарной мощностью 7,6 ГВт7

Подтвержденные запасы энергетического угля составляют 33,6 млрд тонн, что позволяет рассматривать угольную генерацию как долгосрочный элемент энергобаланса.

В конце 2025 года и начале текущего года состоялись тендеры, которые стали историческим этапом для отрасли.

Определен победитель по строительству Экибастузской ГРЭС-3 мощностью 2 640 МВт (ввод в 2029–2032 гг.).

Заключен договор на строительство угольной станции в Курчатове (700 МВт). Реализуются проекты ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.

В 2026 году запланирован капитальный ремонт 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбины, что позволит снизить износ ТЭЦ по стране с 61% до 59%.

Поэтапный ввод мощностей и выход на профицит

В 2024 году введено 771 МВт, в 2025 году – 669 МВт новых мощностей. В 2026 году планируется ввод порядка 2,6 ГВт, в 2027 году – около 1 ГВт.

По данным Минэнерго, это позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью покрыть потребности экономики в электроэнергии.

В 2028 году ожидается ввод 3,9 ГВт, а в 2029 году – порядка 5,7 ГВт. Это обеспечит профицит не только электрической энергии, но и регулировочной мощности, создавая условия для роста экспортного потенциала.

Экономика реформ и энергетический каркас

Важным фактором для развития отрасли стала обновленная программа «Тариф в обмен на инвестиции», в рамках которой годовой лимит возврата инвестиций был увеличен с 32 млрд до 428 млрд тенге. На сегодняшний день заключено 25 инвестиционных соглашений.

Необходимо отметить, что за период запуска программы «Тариф в обмен на инвестиции» выплаты дивидендов частными компаниями не осуществлялись. Все средства были реинвестированы на реконструкцию и модернизацию действующего оборудования станций.

В целях обеспечения надежного функционирования Национальной электрической сети Казахстана активно ведется работа по укреплению энергетического каркаса страны.

Параллельно реализуются стратегические сетевые проекты:

• усиление электрических сетей Южной зоны;

• объединение энергосистемы Западного Казахстана с Единой национальной энергосистемой. Работы ведутся в соответствии с графиком, завершение которых планируется во втором полугодии 2027 года.

Одним из перспективных проектов является «Зеленый энергетический коридор по дну Каспийского моря», который подписан Главами государств трех стран (Казахстан, Азербайджан, Узбекистан) на полях конференции СОР 29 в городе Баку. На сегодня создано Совместное предприятие с участием всех трех Системных операторов, работа продолжается.

Таким образом, реализация поручений Президента по развитию электроэнергетики формирует устойчивый и сбалансированный энергетический контур страны. Поэтапный ввод новых мощностей, модернизация действующей генерации и запуск инвестиционных механизмов позволяют не только снять риски дефицита, но и обеспечить динамичное развитие экономики.