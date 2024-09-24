Реализация жилищных программ в Казахстане: что говорят цифры

Недвижимость
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Жилищный вопрос в Казахстане не теряет своей важности. По данным портала kezekte.kz на сегодня более 648 тысяч человек числятся в очереди на получение жилья, и это число ежегодно увеличивается на 50-60 тысяч. Подробнее – в материале

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

С момента своего создания АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК) за счет своих инструментов поддержки обеспечило строительство более 13 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно порядка 172 тысячам квартир.

Финансирование строительства и приобретения государственного жилья через выкуп облигаций акиматов

Один из механизмов, который позволил достигнуть таких показателей – выкуп облигаций акиматов для строительства и приобретения государственного жилья по фиксированным ценам. С 2016 года Единый оператор направил на эти цели свыше 1,2 трлн. тенге, благодаря чему удалось ввести в эксплуатацию более 86 тысяч квартир для очередников. В течение 2024 года КЖК планирует выкупить облигации акиматов еще на 164 млрд. тенге для ввода 540 тысяч квадратных метров.

Построенное жилье реализуется для очередников по программам «2-10-20» и «5-10-20», при этом у заявителя не должно быть собственного жилья в течение 5 последних лет. Найти квартиру и подать заявку на жилье можно на портале Baspana Market (https://otbasybank.kz/).

Финансирование приобретения арендного жилья с правом приватизации

Наравне с этим инструментом КЖК активно реализует программу выкупа облигаций у акиматов для финансирования арендного жилья с правом приватизации. До конца текущего года акиматам будет направлено 272 млрд. тенге. Таким образом, получить арендное жилье по предварительным расчетам смогут 17,3 тысяч очередников. Особое внимание уделено гражданам, проживающим вне областных центров, для них будет зарезервировано не менее 40% нового арендного жилья.

В данном случае акиматы формируют списки участников среди очередников и напрямую заключают с ними договор аренды.

Арендное жилье с правом выкупа

Для казахстанцев, которые не могут оформить ипотеку, но обладают стабильным доходом, достаточным для аренды, КЖК предусмотрела отдельную программу. Условия простые: жилье предоставляется в аренду на 20 лет с процентной ставкой 3,1% годовых, без первоначального взноса и комиссии. Претендовать на участие в программе могут очередники местных исполнительных органов, а также сотрудники государственных и частных организаций, с которыми КЖК заключила соглашения. С момента запуска программы, которая состоялась в 2014 году, получить квартиры смогли более 22 тысяч семей по всей стране.

Стоит отметить, что в 2024 году КЖК планирует приобрести более 124 тысяч квадратных метров жилья на сумму порядка 39 млрд тенге. Потребность Единого оператора в жилье публикуется на Жилищном портале (https://homeportal.kz/property), где застройщики могут подать ценовое предложение в режиме онлайн.

Финансирование проектов комплексной застройки

Сравнительно новое направление работы КЖК – финансирование проектов комплексной застройки. Такие проекты направлены не только на строительство жилых комплексов, но и на создание и развитие вокруг в шаговой доступности социальной инфраструктуры, включающей школы, поликлиники, торговые центры и т.д.

Этот механизм предоставляет частным застройщикам альтернативный источник оборотного капитала, снижая их зависимость от дорогого банковского финансирования. Застройщики, в свою очередь, берут на себя встречное обязательство реализовать часть жилья очередникам.

В 2023 году КЖК профинансировала пилотный проект комплексной застройки, в рамках которого частный застройщик предоставит очередникам 439 квартир для аренды с правом выкупа в современном жилом массиве. В пешей доступности будут расположены комфортная школа, прогулочная аллея, торговый центр и многое другое для удобного проживания.

Заявки на финансирование проектов комплексной застройки принимаются в электронном виде через Жилищный портал (https://homeportal.kz/pages/creditlinekzhk) и Единый портал поддержки бизнеса BGov (https://bgov.kz).

КЖК намерена увеличивать объемы поддержки спроса и предложения на рынке недвижимости для улучшения жилищных условий граждан, повышения качества жизни в стране, а также сокращения количества очередников.

#акимат #жилье #ипотека #КЖК

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