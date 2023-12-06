Реализовать потенциал – транзитный и кадровый

Развитие грузовых автоперевозок и транзита рассмотрено на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

Автомобильные перевозки – одна из ключевых отраслей, способствующих устойчивому развитию экономики страны. По итогам девяти месяцев 2023 года их объем в республике составил 5,5 млн тонн, что на 22% больше аналогичного периода прошлого года. Доля отечественных операторов, задействованных в перевозках грузов автомобильным транспортом, достигла 42%.

Как отметил вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев, положительная динамика наб­людается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается 44-процентный рост – с 2,5 млн до 3,6 млн тонн. Основной объем приходится на транзит грузов из КНР – грузоперевозки в данном направлении увеличились вдвое – до 1,5 млн тонн.

Ожидается, что к 2029 году объем транзитных перевозок вырастет в пять раз. Этому способствуют введение в текущем году безвизового режима и подписание нового соглашения, поз­воляющие транзитный проезд перевозчикам сторон по территории КНР и РК. Кроме того, Китай стал участником Европейской системы упрощенного перехода границ – TIR Carnet (позволяет транзитный проезд без таможенного досмотра до страны назначения. – Прим. авт.).

По словам вице-министра транс­порта, для переориентации грузов, доставляемых морским транспортом, на автомобильные коридоры и увеличения в перевозках доли отечественных операторов будут созданы бондовые склады, а также приняты меры по повышению мощности пунктов пропуска, расширению внутреннего автопарка и внед­рению эффективной системы распределения разрешительных документов.

Об улучшении работы транс­портного Хоргосского узла сообщил аким области Жетысу Бейбит Исабаев; об ускорении процедур выделения участков для объектов придорожного сервиса на объездной дороге города Балхаша – аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев; о приведении придорожных объек­тов сервиса в соответствие с Национальным стандартом проинформировал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

Подытоживая выступления спикеров, Алихан Смаилов подчеркнул, что для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохож­дения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры: долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитую инфраструктуру, плохую организацию перевозок и многое другое. Именно на это, по словам Премьера, жалуются участники процесса.

При этом, к примеру, проблемы с долгим досмотром грузов и проверкой документов можно решить, внедрив цифровые решения и осуществив интеграцию информационных систем.

Премьер-министр акцентировал внимание и на качестве придорожного сервиса. Транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай действует более пяти лет, а придорожный сервис до сих пор слабоват.

– Аналогичная ситуация наб­людается на всех международных коридорах и внутренних маршрутах. Акиматами затягивается предоставление земельных участков вдоль дорог для объектов сервиса. Соответственно, не развивается инфраструктура, – указал Алихан Смаилов.

Он напомнил, что уже давно принят Национальный стандарт, устанавливающий требования к объектам придорожного сервиса и оказываемым услугам, однако множество объектов нормам не соответствует.

В завершение обсуждения воп­роса Алихан Смаилов поручил разработать «Дорожную карту по развитию транспортно-логис­тических центров и бондовых складов», в двухмесячный срок провести затянувшиеся про­цедуры по передаче земельных участков представителям бизнеса под строительство объектов придорожного сервиса, а также выработать упрощенные механизмы по привлечению инвес­торов к реализации подобных проектов.

Министерству транспорта дано задание разработать эффективный механизм распределения иностранных бланков разрешений для отечественных компаний и внести соответствую­щие изменения в нормативно-правовые акты.

Стать хорошим учителем

На заседании Правительства также обсудили качество подготовки в республике педагогичес­ких кадров всех уровней.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил, что на сегодня в Казахстане 49 вузов имеют лицензии по педагогическим направлениям, в них обучается свыше 186 тыс. человек. В рамках исполнения поручений Главы государства утверждены Стандарт аккредитации педагогических вузов и Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года.

Количество грантов на педагогические направления за последние годы выросло в несколько раз и достигло 15 923 единиц. Их стоимость при этом увеличилась вдвое. Повышены также студенческие стипендии. Усилены требования при приеме на педагогические профессии.

Продолжается работа по обновлению образовательных программ педагогических вузов, на сегодня их обновлено уже 72%.

Как проинформировал министр просвещения Гани Бейсембаев, в настоящее время по педагогическим специальностям на базе колледжей обучается более 80 тыс. студентов, причем 43 тыс. из них – по госзаказу. Колледжи готовят воспитателей для детских садов, учителей начального и дополнительного образования, а также художественного труда и музыки.

В целях повышения качества подготовки и методического обеспечения кадров утвержден профессиональный стандарт «Педагог», на основе которого колледжи совместно с работодателями обновляют и осуществляют 554 образовательные программы. Квалификацию уже повысили более 6 тыс. педагогов.

Гани Бейсембаев также отметил, что госзаказ на подготовку педагогических кадров ежегодно увеличивается. С текущего года усилены квалификационные требования к колледжам для открытия педагогических специальностей. Это касается наличия соответствующих лицензий и обеспечения трудоустройства не менее 90% выпускников.

По словам главы Правительства Алихана Смаилова, успех образовательного процесса напрямую зависит от профессионального мас­терства педагога. Быстро меняю­щиеся требования современной жизни диктуют необходимость адаптировать к ним подходы при подготовке педагогических кадров.

– Сегодня у нас не хватает порядка пяти тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов. Однако многие из них не идут в профессию. Причин этому предостаточно, – указал Алихан Смаилов.

Вместе с тем в республике многое делается для повышения прес­тижа и статуса педагога, в том числе и в законодательном плане.

– Однако сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившее­ся в обществе мнение, что «во всем виноват учитель», привели к снижению привлекательности этой профессии. Поэтому государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя, – подчеркнул глава Правительства.

Студентам педагогических специальностей в 2,5 раза повышены стипендии. Каждый четвертый претендент на государственный грант в текущем году, а также более 1,5 тыс. обладателей «Алтын белгі» захотели стать учителями.

– Теперь мы должны повысить качество обучения и пересмот­реть методики преподавания. Нужно модернизировать учебные программы, включив в них востребованные компетенции. Надо учитывать все современные реалии, – заявил Премьер-министр.

Резюмируя сказанное, Алихан Смаилов поручил обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в них организаций образования. До 15 февраля дано поручение разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения нехватки кадров на местах.

Наряду с этим следует проработать эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы нас­тавничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям. Необходимо также усилить работу по оказанию методической поддержки организациям дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.